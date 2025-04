Mouliaá ratifica la denuncia por agresión sexual y Errejón defiende que fue consentido

La actriz Elisa Mouliaá, denunciante de Íñigo Errejón por un presunto caso de agresión sexual, ha ratificado este jueves ante el juez el atestado ... policial con los hechos sucedidos en septiembre de 2021. La intérprete ha comparecido por espacio de una hora y media, ha dado nuevos detalles sobre la noche que tuvo el encuentro con Errejón y ha sugerido que en un momento dado de la fiesta se encontró «muy bebida». Una circunstancia que le llevo a pensar días después que «no sabe si le echó algo», alguna sustancia en las copas que tomo. «Le dije que a una mujer no se le trata así», señaló, según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Mouliaá, visiblemente emocionada y nerviosa durante el interrogatorio ante el juez Adolfo Carretero, relató punto por punto la denuncia policial del pasado 24 de octubre. Ha dicho que en la presentación del libro no se vieron, que el exportavoz de Sumar en el Congreso le citó para tomar una cerveza luego y que ella se sintió incómoda pero al final fueron a la fiesta.

En el taxi, cuando están a punto de llegar, relató que Errejón le puso tres condiciones. «Cuando entra en el ascensor de forma violenta se lanzó encima y me besó hasta la campanilla». En la fiesta, añadió, le dieron mucho de beber, ha dicho que no sabe si le metieron algo en la copa y que se tomó «dos o tres».

Puso en duda que el exdiputado cerrara la puerta de la habitación con pestillo. «No me acuerdo, lo debió de incluir la Policía en el atestado, pero sí que Íñigo hizo el gesto de comprobar si la puerta estaba cerrada. Luego me quitó el sujetador, me tocó esto, me lamió y cuando yo lo rechacé cambió de estrategia», ha relatado.

Mouliaá añadió que el psicólogo le dijo que hasta que no estuviese preparada no denunciase, por eso tardo tres años. Las denuncias de otras mujeres le animaron a hacerlo porque quería que se pusieran con nombres y apellidos estos casos.

«Hubo consentimiento»

El exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón en su declaración ante el magistrado ha negado todos los hechos y ha asegurado que lo ocurrido en aquella noche «fue consentido» y la actriz «no iba bebida».

Dos meses y medio después de conocerse la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá, Errejón ha expresado además ante el juez Adolfo Carretero que su dimisión no tuvo nada que ver por este asunto. «Lo hice porque perdí la confianza de las dirigentes de mi partido», ha explicado.

Ampliar Isabel Mouliáa, a su llegada al juzgado EP

Tras conocerse y difundirse la denuncia presentada a finales de octubre, el procedimiento ha pasado por varias fases hasta llegar a las declaraciones de este jueves. En noviembre el magistrado acordó archivar la causa de forma temporal hasta que la abogada de Mouliaá regresase de su baja médica. Una situación atípica ya que la actriz se había «negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza».

La defensa del investigado presentó un recurso contra esta decisión ante el propio juez, en el que avanzó su estrategia de defensa. Acusó a Mouliaá de haber presentado «una denuncia falsa» y le atribuyó «mala fe», «fraude de ley» y «abuso de derecho» al «dilatar de forma tramposa» el procedimiento y «prolongar de forma injusta su pena de banquillo» mientras dure la baja por maternidad de la abogada de la afectada, Carla Vall. Concluyó que el exdiputado de Sumar quiere declarar «cuanto antes a fin de poder ofrecer las correspondientes explicaciones y exponer la realidad de los hechos», que «distan mucho» de los descritos por Mouliaá en su «falsa denuncia».

Una vez sabida la postura de la defensa, Mouliaá salió al paso y aseguró que es «lamentable» que se hable de denuncia falsa. «Comprendo que el enojo es enorme, pero desde luego decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es. Todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales», aseguró. Un mes más tarde, el pasado 12 de diciembre, la situación cambió. El instructor estimó la impugnación presentada por la Fiscalía y la abogado del propio Errejón, Eva Gimbernat, acordando reabrir la causa y citando a ambos para este jueves.

Una noche de septiembre

En su denuncia, Mouliaá, de 36 años, relata hechos que tuvieron lugar una noche de finales de septiembre de 2021, cuando, después de que llevaran «aproximadamente un año» hablando por redes sociales, el político invitó a la actriz a la presentación de su libro en el centro de Madrid. Al terminar el evento, se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y la joven, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, «por educación» le invitó a acompañarla. Y «para sorpresa» de ella, Errejón aceptó.

De acuerdo con su relato, ya en el coche Errejón adoptó «una actitud dominante». Y en el ascensor directamente la habría agarrado «fuertemente» de la cintura y besado «de forma violenta», «dejándola sin respiración». Una vez en la fiesta y, tras bailar y charlar con los otros asistentes, la habría llevado «por la fuerza» a una habitación, donde se habrían producido varios tocamientos «sin el consentimiento» de la actriz. Mouliaá describe en la denuncia que Errejón le quitó el sujetador, profirió frases «lascivas» del tipo «cómo me pones», acto seguido la empujó sobre la cama, se sacó su miembro y le hizo tocamientos.

«Paralizada», «fue en ese momento cuando le dijo que ella quería seguir en la fiesta». Errejón le habría contestado que «salía de la habitación con la condición de que en 20 minutos ambos tenían que irse a su casa». «Estuvieron un rato más en la fiesta», pero se trasladaron rápidamente en un mismo coche al domicilio del político. Allí, «sin mediar palabra», él habría reanudado los tocamientos. Ella «le comentó que se estaba sintiendo muy incómoda», que lo que estaba ocurriendo le estaba pareciendo «muy violento». Y finalmente le dijo: «Íñigo, 'solo sí es sí', parece mentira que me esté pasando esto contigo», culminando ahí el relato plasmado en la denuncia.

Fuentes jurídicas indican que los hechos denunciados por Mouliaá el pasado 24 de octubre ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual castigado con penas que van de uno a cinco años de cárcel.