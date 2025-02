ERC constata que las negociaciones se han intensificado pero sin aún nada cerrado

Cambio de tercio por parte de ERC. La semana pasada, los republicanos advirtieron a los socialistas de que las negociaciones estaban encalladas y de que ... no iban bien. En cambio, la formación de Junqueras ha reconocido este lunes que estamos ante días clave para la posible investidura de Pedro Sánchez y que los contactos con los socialistas se han intensificado. Los dirigentes de ERC exigieron la semana pasada a Pedro Sánchez que moviera ficha. El candidato a la presidencia del Gobierno defendió el sábado la amnistía públicamente en el comité federal de su partido.

Es un paso «positivo» para los independentistas, según admiten en Esquerra, que no obstante, advierten de que no hay nada cerrado y de que la ley de amnistía debe ser «total», es decir, que incluya también a los miembros de los CDR que están acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional en en el caso Judas o la causa contra Tsunami Democrático, que investiga también la Audiencia Nacional, y en la que están implicado dirigentes de peso del nacionalismo, como Marta Rovira o Xavier Vendrell.

Esquerra trata de mantener la tensión negociadora y asegura que el acuerdo sigue «lejos». Eso sí, algo ha cambiado para que los republicanos digan que hasta ahora las conversaciones no avanzaban bien. ERC evita en cualquier caso responder a la pregunta de si votará a Sánchez si solo pacta con los socialistas la ley de amnistía y no logra el acuerdo en el resto de exigencias: mesa de diálogo para abordar el referéndum, déficit fiscal y Cercanías. «Yo giraría la pregunta», ha asegurado este lunes la portavoz de la formación de Junqueras, Raquel Sans, tras la reunión de la ejecutiva. «¿Está dispuesto Sánchez a no ser investido por no mejorar los trenes o hablar de una mejor financiación para Cataluña?», ha cuestionado Sans.

Los comunes han presionado este lunes a los republicanos y les han instado a votar a favor del candidato socialista aunque no esté aún concretado el traspaso de Cercanías. «No entenderíamos que no le apoyaran cuando la alternativa es un gobierno de PP y Vox», ha asegurado el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena.