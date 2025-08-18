HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rebollar es la población que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
Intervencion de Oriol Junqueras, presidente de ERC, en el consejo nacional de su partido. EFE

ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero

Junqueras cierra la puerta a la gran coalición estatal de izquierdas planteada por Rufián

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:36

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia antes de irse de vacaciones, confirmó que presentará los Presupuestos Generales del Estado de cara ... a 2026. La intención del Gobierno es defender sus cuentas aunque no tenga todos los apoyos atados, entre ellos los de ERC. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este lunes desde Prades (Francia) que el apoyo de los republicanos a los Presupuestos del Ejecutivo español está a día de hoy a «años luz». Junqueras se ha mostrado muy crítico con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que ha acusado de poner sus intereses electorales como candidata en las elecciones a la Junta de Andalucía por delante de su cargo como ministra de Hacienda y ha insinuado que debería dejar de ser la negociadora socialista en lo que al cupo catalán se refiere.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  3. 3 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  6. 6 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  7. 7 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  8. 8 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  9. 9 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  10. 10 Ecologistas en Acción pide suspender la caza en las zonas afectadas por el fuego en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero

ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero