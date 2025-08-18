ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia antes de irse de vacaciones, confirmó que presentará los Presupuestos Generales del Estado de cara ... a 2026. La intención del Gobierno es defender sus cuentas aunque no tenga todos los apoyos atados, entre ellos los de ERC. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este lunes desde Prades (Francia) que el apoyo de los republicanos a los Presupuestos del Ejecutivo español está a día de hoy a «años luz». Junqueras se ha mostrado muy crítico con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que ha acusado de poner sus intereses electorales como candidata en las elecciones a la Junta de Andalucía por delante de su cargo como ministra de Hacienda y ha insinuado que debería dejar de ser la negociadora socialista en lo que al cupo catalán se refiere.

A su juicio, el desarrollo de los avances pactados entre los socialistas y los republicanos en relación al modelo de financiación y a la agencia tributaria catalana, tanto para la investidura de Sánchez como de Illa, se encuentran «secuestrados» por las exigencias electorales de Montero. El Gobierno no cumple los compromisos, ha asegurado Junqueras desde la Universidad Catalana de Verano. Y si no cumple, ha advertido, no puede esperar llegar a nuevos acuerdos, por tanto, que se olvide de contar con el respaldo de Esquerra para las cuentas de 2026, que permitirían a Pedro Sánchez completar buena parte de la legislatura. La misma amenaza sirve para el Govern de Illa, que depende del concurso de ERC.

Antes del parón veraniego, el Gobierno y el Govern presentaron, en una reunión de la bilateral Estado-Generalitat, el esqueleto acordado de un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. No recogía el principio de ordinalidad que exigía ERC y además no era un modelo único para Cataluña, toda vez que el Gobierno lo planteó como federal y extensible para las autonomías que lo deseen. Esquerra se desmarcó de la propuesta pactada por la Moncloa y el Palau de la Generalitat.

Pero lo que más ha molestado a los republicanos es que la Hacienda catalana retrasara la recaudación del IRPF hasta 2028, por la falta de medios humanos y tecnológicos, cuando el acuerdo de investidura de Illa establecía que la agencia tributaria catalana debía asumir la campaña de la renta ya el año que viene. Junqueras ha insistido este lunes que si el Gobierno quiere tener Presupuestos, debe avanzar en el cambio de un nuevo modelo de financiación y dar pasos inequívocos para que Cataluña por sí misma pueda llevar a cabo la recaudación fiscal. «Montero no cumple», ha reiterado el presidente de ERC, que no solo ha amenazado con tumbar las cuentas del Ejecutivo central, sino que ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de una consulta interna entre las bases republicanas para decidir sobre si mantener el respaldo a los socialistas. De momento, Junqueras no ha rechazado la llamada a un pacto de Estado sobre la cuestión de los incendios lanzada por el presidente del Gobierno.

En cambio, ha cerrado la puerta a la idea propuesta por el jefe de filas de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de una amplia alianza entre las fuerzas estatales a la izquierda del PSOE para las próximas generales. «Me parece bien entenderse en cuestiones relevantes», según el líder secesionista. Pero las generales, ha avisado, no son como las europeas, no hay circunscripción única y además los socios «ya han dejado claro que no quieren participar» en una operación de este tipo.