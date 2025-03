El enigma del papel de Zapatero para traer a España al exiliado

«Sí. Claro». Respuesta tajante e inmediata este domingo de un alto cargo de Exteriores a la pregunta de si José Luis Rodríguez Zapatero ha ... estado involucrado en la operación para sacar de Venezuela al líder opositor Edmundo González. Pero ni este diplomático ni los otros altos responsables del departamento que dirige José Manuel Albares consultados pudieron precisar más sobre el papel exacto desempeñado por el expresidente.

Y es que en el Ministerio de Exteriores insisten una y otra vez, tanto de forma oficial como 'off the record', en que en modo alguno Zapatero opera como un «enviado», «mediador», «negociador» o «embajador en la sombra» de España ante el régimen de Caracas. Pero lo cierto es que, al mismo tiempo, estas mismas fuentes admiten sin ambages que el exjefe del Gobierno no actúa sin el conocimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que Moncloa sabe siempre con anticipación de los movimientos del expresidente en Venezuela.

Este mismo domingo, preguntado precisamente al respecto, Albares sorteó como titular de Exteriores cualquier aclaración y se limitó a destacar la «acción muy positiva» del expresidente socialista para conseguir la liberación de «muchos detenidos políticos».

Desaparecido en las últimas semanas

Sea como fuere, lo único confirmado al cien por cien del ex secretario general del PSOE en las últimas semanas es que está desaparecido de la vida pública desde el que el propio régimen le invitara (dentro del denominado Grupo de Puebla, muy cercano al 'chavismo') como observador de las elecciones del pasado 28 de julio. Desde las mismas, el exmandatario español ha guardado un sepulcral silencio y, por supuesto no ha firmado el informe suscrito por 31 exmandatarios iberoamericanos (entre ellos, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy), enviado al tribunal internacional de La haya para denunciar la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.

Así las cosas, el rol preciso de Zapatero en el viaje a España del líder opositor a Nicolás Maduro es, y es muy posible que siga siendo, un enigma. Un misterio más de la actividad del expresidente en Venezuela desde que en 2018, sin que nadie alcance a determinar por qué, el exlíder socialista diera un inesperado «volantazo» hacia el «madurismo» que provocó que la oposición venezolana en bloque de la noche a la mañana rechazara, primero, seguir reconociéndole como «mediador» y, luego, acusándole de ser un títere de maduro.

Hasta entonces, sí que los anti-bolivarianos le había considerado una personalidad «neutra», sobre todo después de que en 2015 participara por primera vez como observador en las convulsas elecciones de aquel año en las que la oposición arrasó con dos tercios de los votos y que obligó a Maduro y los suyos a todo tipo de tejemanejes para no aceptar los resultados, que acabaron en 2017 con la creación de una Asamblea Constituyente que usurpó sus funciones de la Asamblea Nacional.

Medio centenar de viajes

Fuentes conocedoras de parte de los movimientos. de Zapatero por Venezuela, que afirman que el expresidente ha viajado cerca de medio centenar de ocasiones a Caracas desde su primera visita en 2014, sostienen que fue a partir de entonces (mediados de 2018) cuando el expresidente, de la mano del entonces moderado y hoy aliado del chavismo diputado Timoteo Zambrano, conoció a Delcy Rodríguez, entonces recién llegada a la vicepresidencia y que inmediatamente entablaron una amistad. El expresidente, para los anti-chavistas, se convirtió entonces en un miembro más de 'Los alacranes', los opositores que se ha acabado vendiendo a Maduro a cambio de cargo, prebendas o directamente dinero.

La opacidad que se cierne sobre el trabajo real de Zapatero en Venezuela ha hecho que las conjeturas se disparen. La oposición chavista asegura que pese a su multitud de viajes no ha conseguido nunca acuerdo alguno. Es más, que tampoco sus supuestos buenos oficios sirvieron para que Globalia, matriz de Air Europa, cobrara una deuda de 200 millones de euros al régimen de Caracas.

En la oposición –que visto la cercanía de Zapatero al régimen ya no se fían del Gobierno español y ha cedido el papel de mediador a países como Francia, Alemania, Noruega o Países Bajos- dan pábulo a la teoría de que el giro del exmandatario español hacia el chavismo se debe a que Maduro le ha facilitado la explotación de una mina de oro. Una acusación (sin prueba alguna por el momento) que vienen aireando desde hace años diferentes personas, tales como la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, el diputado venezolano Américo de Grazia o el exjefe de inteligencia militar de Venezuela, 'El Pollo' Carvajal. José Luis Rodríguez Zapatero en su día calificó esas acusaciones de «surrealistas».