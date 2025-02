Un "broker" de fruta tropical llevó al mayor golpe contra el tráfico de cocaína en España

El sigiloso seguimiento durante cuatro años de la actividad de Abadix Fruits, una empresa familiar que comerciaba con fruta tropical americana desde sus oficinas en la provincia de Alicante, tuvo su gran recompensa. Esta sociedad pantalla, con apenas dos trabajadores y sin infraestructura reseñable ni ... beneficios pese al volumen de negocio que movía, fue el puente que ha conducido a la mayor operación contra el tráfico de cocaína en España y la segunda de Europa. Solo superada por un alijo hallado en Róterdam de 16 toneladas en 2021.

Las más de 13 toneladas intervenidas en el puerto de Algeciras (Cádiz) el pasado 14 de octubre, escondidas en el doble fondo de un contenedor entre cajas de bananas ecuatorianas, ha desmantelado la lucrativa red operativa que gestiona el poderoso 'clan de los Balcanes'. La mercancía estaba dividida en 11.000 «ladrillos» guardados en cajas de similar peso al de la fruta. Tiene un valor al por mayor de 400 millones de euros y en la calle, de hasta 780 millones.

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, conjuntamente con agentes de Policía Nacional, han sido los encargados de llevar a cabo la investigación de campo, que ha estado coordinada por el Juzgado de Instrucción número tres de Algeciras. De momento, en una primera fase, se han producido registros en Alicante, Madrid y Toledo y ha habido una detención: la hermana de la administradora de Abadix Fruits, que ha quedado en libertad provisional. La operación continúa abierta y se busca al matrimonio de esta mercantil, que huyó de su lujoso chalet en El Campello (Alicante) tras vaciar las dos cajas fuertes de la vivienda al conocer el hallazgo del enorme cargamento de droga.

La Agencia Tributaria había puesto el foco en esta sociedad desde 2020, dos años antes de que reactivara su actividad. Durante un primer momento exportó grandes cantidades de fruta tropical desde Costa Rica y Panamá, pero este año cambio de proveedor y de país, Ecuador. El hecho de que el vendedor de Guayaquil figurara en bases de datos aduaneras y policiales con antecedentes por tráfico ilícito hizo levantar las alarmas. Una fase en la que la Policía ecuatoriana tuvo un papel esencial y que refuerza la colaboración bilateral tras la detención en Tarragona de los líderes del grupo narcoterrorista Los Tiguerones el pasado 23 de octubre. Los hermanos Alcívar Bautista, des de los más buscados de Ecuador.

"Una fachada"

"La empresa quería dar la sensación de ser confiable, una importadora que trabajaba trayendo plátanos de iberoamérica con destino a España", señaló este jueves Manuel Montesinos, jefe de Operaciones de Vigilancia Aduanera. Los investigadores de los dos cuerpos descubrieron entonces que, efectivamente, había empezado a traer fruta e incluso la vendía, pero no era más que una "fachada". "No tenía infraestructuras, no almacenaba, actuaba básicamente como un broker, ni siquiera tenía beneficios. ¿Qué empresa actúa de esa forma durante tantos años si no es con la finalidad de dar una apariencia de normalidad y prepara operaciones de narcotráfico?", se preguntó Montesinos.

A su llegada al puerto de Algeciras, el contenedor fue inspeccionado por el escáner móvil 'Medusa' de Vigilancia Aduanera y ya en las primeras imágenes se observaron discrepancias entre la carga declarada y la real que motivaron la apertura, realizada el pasado 14 de octubre. El depósito «contaminado» contaba con una pantalla formada por cajas realmente cargadas con bananas para ocultar la droga.

El cargamento de fruta escondía 13.062 kilos de cocaína y tenía como destino Alicante, punto de paso para ser repartida a países europeos haciéndose pasar por portes de bananas. Abadix Fruits ya había sido investigada anteriormente por cuestiones similares y se realizaron hasta 200 inspecciones preventivas en los últimos años en busca del contenedor «contaminado». En agosto de 2023, en el mismo puerto gaditano, procedente del mismo país sudamericano y usando bananas como parapeto se intervinieron otras 9,5 toneladas de cocaína.

La «mexicanización » de Ecuador

Para ilustrar la magnitud del decomiso, en el año 2022 se intervinieron unas 50 toneladas de cocaína en España y solo en Algeciras, 14 toneladas, por lo que esta operación ha superado todos los números. Fuentes de la investigación creen además que la organización detrás de este envío, el 'clan de los Balcanes', con células distribuidas en diferentes puntos del mediterráneo español, tenía capacidad logística como para enviar a Europa casi medio centenar de containers al mes. Esta organización la integran subgrupos de albaneses, croatas o serbios.

Así como el principal exportador de la sustancia ha sido históricamente Colombia, ahora las mafias ecuatorianas, responsables en gran medida de la situación de violencia y caos que vive el país, que camina hacia la «mexicanización», son las que copan el negocio aliadas con grupos europeos como 'el cártel de los Balcanes', a quienes se atribuye la mitad de la droga que se mueve en la UE.

Los últimos alijos grandes interceptados en España proceden de Ecuador, que exporta unos 5.000 contenedores de bananas a la semana por todo el mundo. Y no sólo por mar. El pasado junio la Policía Nacional desarticuló una red internacional que traía cocaína ecuatoriana en contenedores aéreos. Para hacerse una idea gráfica de la situación, en enero pasado las fuerzas de seguridad de este país hallaron 22 toneladas de cocaína enterradas en una granja de cerdos, el mayor alijo de la historia.

Los puertos marítimos, no obstante, siguen siendo los principales accesos de esta droga a España. Somos el tercer país de Europa que más cocaína recibe (y decomisa) del continente. El puerto de Valencia, el más utilizado para introducir los narcóticos en nuestro país, es el tercero en Europa solo por detrás de Amberes (Bélgica) y Róterdam (Países Bajos). Barcelona, Algeciras y Vigo también están arriba en la lista.