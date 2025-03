Edmundo González, primeros días en un hotel, con voto de silencio y sin visitas

Doménico Chiappe Madrid Jueves, 12 de septiembre 2024, 20:59 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

Muy poca gente había visto a Edmundo González Urrutia en España, hasta que la Presidencia del Gobierno español distribuyó este jueves las imágenes de su ... paseo con el presidente Sánchez por los jardines de la Moncloa. El domingo aterrizó en Torrejón de Ardoz, sin fotos, sin declaraciones. Se alojó en un hotel, donde permanece. Tiene custodia que garantiza su seguridad. En su voto de silencio, no recibe visitas, no celebra reuniones políticas. «Respetaba lo que se le había pedido: no hablar hasta reunirse con el presidente», dice una fuente española.

Este no dejarse ver desde finales de julio alimenta la especulación sobre su estado de salud, como causa, además de la amenaza represiva del régimen de Nicolás Maduro, de la salida precipitada de su país. «Tenía la tensión muy alta» o «está muy quebrado», se ha escuchado estos días a personas consultadas allí. También que, en realidad, está lastrado por «una cuestión anímica, por dejar en Venezuela a su otra hija». Según la información recabada por este periódico, esta hija, Mariana, tiene prohibido abandonar Venezuela por «un tema legal» desde «mucho antes» de que González Urrutia fuera candidato. Otra voz asegura que la salida de su hija, junto a él, formaba parte de la negociación, pero que el chavismo acabó negándose: «Es un chantaje. Hay amenazas fuertes a su familia que está ahí», sostienen estas fuentes. Abuelo de cuatro nietos, con 75 años y una figura frágil bregada en consulados como veterano diplomático, González soporta en sus primeros días en Madrid esta contrariedad: es el presidente electo para la disidencia venezolana y el padre de una rehén del Gobierno de Maduro. «Está entrampado», concluye un analista. El candidato opositor tiene otra hija, Carolina, que le recibió en Madrid y asistió el martes al debate en el Congreso que ha reconocido como presidente electo a su padre. Ella, que lleva una década en España, no integra la diáspora política, pero se convirtió en el altavoz de su progenitor, ausente para la mayoría de sus compatriotas. Tanto en sus comunicados, escuetos, como en persona ante Pedro Sánchez ha ratificado «el compromiso inquebrantable» que ha asumido. El enigma, no obstante, permanece: «Edmundo no se desgastó en una tarima en la campaña ni en los momentos más duros después de las elecciones, ¿lo va a hacer ahora en el exilio? ¿Tiene ganas y fuerzas?». A estas horas, González Urrutia todavía no ha pedido formalmente el asilo que ya tiene preconcedido. «Si lo hace, no podrá salir de España y no podrá hablar de política», asegura una fuente. «Aquí Edmundo tendría que callarse, como están callados otros asilados políticos venezolanos». Aunque, ante la «presión muy fuerte de algunos sectores» para que no materialice ese asilo, se intenta otra fórmula. Su intención, asegura su entorno, es ser reconocido como presidente de Venezuela. La indecisión, al parecer, queda atrás. Sorpresa La salida de González sorprendió a María Corina Machado, la verdadera líder de la oposición al chavismo y quien le eligió para que él fuera candidato en unas elecciones en las que el Gobierno había prohibido que participaran tanto ella como su primera sustituta, Corina Yoris. Lo dicen fuentes opositoras y chavistas. «Hubo una negociación que fue a espaldas de la misma María Corina. Cuando pasó a la Embajada de España» –el jueves 5 de septiembre–, «estaba ya decidido que se iba». Sin embargo, no hay fisuras aparentes en este bloque opositor. Lo ha subrayado a través de su hija Carolina González Urrutia. «María Corina y yo garantizamos que esta lucha continuará. Agradezco al Gobierno de España por brindarme apoyo y cobijo en estos días tan difíciles», ha dicho. Esos días difíciles han incluido pactos apresurados entre Países Bajos y España, para que estuviera seguro mientras llegaba el avión militar que le recogió, y entre España y el chavismo, para que despegara sin incidentes. Mientras tanto, González repone fuerzas para los próximos movimientos.

