Dos ex altos cargos de Transportes con Ábalos declaran ante el juez del Supremo

Dos ex altos cargos del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021), el que fuera director general de Carreteras Javier ... Herrero y la presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, están citados a declarar este miércoles como testigos ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el denominado 'caso Koldo', el cobro de comisiones irregulares por la compraventa de mascarillas en plena pandemia. En concreto, investiga si Ábalos y su asesor en el ministro Koldo García recibieron dinero en efectivo y en especie a cambio de facilitar adjudicaciones al empresario Víctor de Aldama, la persona que les incrimina tras su acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Leopoldo Puente ha citado a ambos en el marco de una serie de 17 testificales con las que pretende esclarecer la responsabilidad penal de los investigados a partir de los hechos denunciados por la Guardia Civil y el propio De Aldama en su estrategia de colaboración con la Justicia. Esta martes ya comparecieron como testigos Carlos Moreno, jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda; Víctor Ábalos, hijo del ex ministro; Joseba García, hermano de Koldo; el empresario Luis Alberto Escolano, señalado por la Guardia Civil como presunto testaferro, y la que fuera secretaria del exministro.

Este miércoles, Herrero acude al alto tribunal tras haber comparecido el pasado 18 de febrero ante la comisión de investigación del Senado. En la Cámara alta aseguró que no conocía al presunto «conseguidor» de la trama ni había tenido relación con él «en ningún momento». Con todo, no descartó que no hubiese coincidido en algún acto: «Es posible, pero no soy consciente», manifestó.

En aquella ocasión, se pronunció sobre la documentación que De Aldama había aportado al Supremo; en concreto, al listado de obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras. Manifestó que había visto el documento en los medios y aseveró que era «un listado que sí parece que es información del ministerio». No obstante, incidió en que la Dirección General de Carreteras no tenía competencia para llevar a cabo la compra de mascarillas porque «el órgano de contratación es la Secretaría de Estado», al tiempo que defendió que él no hizo nada reprochable.

Ante el Senado sí reconoció que conocía a Koldo García. Explicó que la primera vez que coincidió con él fue cuando en 2018 Ábalos le llamó para nombrarle director general de Carreteras. Además, negó que el exasesor o el propio ministro le dieran indicaciones para adjudicar obras a determinadas empresas.

«Falta de control inicial»

Por su parte, Isabel Pardo de Vera comparece después de haber declarado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en febrero de 2024, cuando se dio a conocer el 'caso Koldo'. En aquella ocasión, dijo que tras recibir el encargo mediante la orden ministerial de Transportes para la compra de mascarillas se decidió que sería la dirección general de personas de ADIF la que se haría cargo de la contratación.

Aseguró a los agentes que no recibió órdenes, pero sí «presión del Ministerio de Transportes de Ábalos y de su gabinete» para que la adjudicación a Soluciones de Gestión (mercantil para la que trabajaba De Aldama) «se realizara con la mayor premura posible y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida», según consta en el acta de declaración incluida en un atestado de la UCO de 22 de febrero de 2024.

La expresidenta del ente que gestiona la infraestructura ferroviaria también declaró en el Senado, en la comisión de investigación. Allí, en mayo del año pasado, explicó que no conocía la empresa de De Aldama antes de la contratación, que ella no eligió dicha sociedad y que se limitó a firmar la «declaración de emergencia» del contrato en base a sus competencias.

Además de las comparecencias de Herrero y Pardo de Vera, también está previsto que este miércoles declare como testigo ante el Supremo Alejandro de las Alas Pumariño, el oficial mayor del Ministerio de Transportes que en 2020 se ocupó de controlar las mascarillas compradas por la pandemia que se almacenaban en la sede gubernamental y que, además, era responsable tanto de la seguridad como del registro de personas.

Se da la circunstancia de que el informe de auditoría encargado por el actual ministro, Óscar Puente, sobre esos contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia ponía el foco en la «falta de control inicial» sobre esos lotes. Este miércoles también está citado a declarar como testigo el empresario y presidente del grupo Azvi, Manuel Contreras, quien quiso querellarse contra De Aldama por acusarle de pagar mordidas a cambio de obra pública, pero el juez lo rechazó.