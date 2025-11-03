En directo | El juicio a García Ortiz evidencia un conflicto total en la jefatura de la Fiscalía de Madrid
La vista oral ha comenzado a las 10 horas de la mañana de este lunes y se extenderá durante seis días repartidos en dos semanas
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:08
15:55
La fiscal jefe Pilar Rodríguez asegura en su declaración como testigo que su colega Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, le dijo sobre la filtración a la prensa del expediente tributario de Alberto González Amador que lo habían hecho desde la Fiscalía General del Estado. «Me dijo, éstos lo han filtrado», afirma Rodríguez, que sugiere que desde el departamento de comunicación de la Fiscalía de Madrid se paralizó una nota pública sobre la situación judicial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
15:43
Se reanuda el juicio al fiscal general. Declara la segundo testigo, la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez, que llegó a estar investigada pero no fue procesada. El abogado de González Amador interroga sobre la petición de información por parte de García Ortiz.
15:15
El fiscal que negoció con el abogado del novio de Ayuso ve «legal» que le pidieran datos
Salto declara al tribunal que sus superiores conocieron el intercambio de mensajes con la defensa de González Amador un día antes de la revelación que incrimina al fiscal general Por: Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo Lee la noticia completa
Enlace copiado
15:00
Suspendido el juicio hasta las 15:30 con la declaración de Pilar Rodríguez
Tras el primer testigo, el fiscal Salto, hay parón para comer, retomando el juicio a las 15:30 con la declaración de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez
Enlace copiado
14:05
Abogado de González Amador contesta a García Ortiz: «Mucha queja abstracta y ninguna concreta»
Enlace copiado
13:45
El fiscal Salto reconoce ahora que pudo revelar a sus superiores la oferta de pacto del abogado de la pareja de Ayuso el día 12 de marzo de 2024, es decir, un día antes de la presunta revelación del correo que se juzga en el Tribunal Supremo.
13:23
Salto cuenta que el 13 de marzo de 2024 a las 21:26 horas (día clave sobre la presunta revelación de secretos del fiscal general) recibe una primera llamada de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, para preguntarle por el expediente a González Amador tras conocerse en prensa los hechos. Lastra no le dio demasiada importancia ni requirió urgencia. Posteriormente, 20 minutos después, es la fiscal jefe provincial quien le llama para conocer los pormenores de la negociación con el abogado del empresario.
13:17
El fiscal Salto, primer testigo del juicio, comenta que antes de que le pidieran sus jefes información sobre el expediente tributario a la empresa de González Amador enmarca el intercambio de correos como algo habitual, sin una trascendencia especial, porque entonces desconocía que el comisionista era pareja de Díaz Ayuso.
13:14
Julián Salto, primer testigo del caso contra el fiscal general.
13:11
Comienza la prueba testifical. El primero en comparecer es el fiscal de delitos económicos Julián Salto, con quien la defensa de González Amador, el abogado Carlos Neira, se intercambió varios correos sobre un posible pacto de admisión de los delitos fiscales cometidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
13:08
Se reanuda el juicio. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, admite la prueba documental pedida por las partes para la valoración de los hechos y deja para la sentencia las cuestiones sobre las presunta vulneración de derechos fundamentales.
12:34
El tribunal juzgador interrumpe el juicio al fiscal general para deliberar las cuestiones previas planteadas por las partes. La vista se reanuda a las 13 horas.
12:16
Gabriel Rodríguez-Ramos, abogado de Alberto González Amador. Efe
12:12
El abogado del Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular en la causa al fiscal general, defiende a capa y espada que no ha habido vulneraciones de derechos de García Ortiz. «No hay indefensión de ninguna clase». Asegura que se ha tratado de una instrucción «modélica» por parte del magistrado Ángel Hurtado.
11:56
Enmienda a la totalidad de la teniente fiscal del Supremo al tribunal juzgador: defiende que esta sala no puede juzgar a García Ortiz porque cinco de sus siete integrantes ya se pronunciaron sobre los hechos cuando integraron la Sala de Admisión que acordó abrir una causa penal al aforado.
11:53
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostiene como la abogada del Estado que la entrada y registro del despacho del fiscal general por parte de la UCO «fue inconstitucional»
11:20
La abogada del fiscal general sostiene que el auto de procesamiento que considera «indicio relevante» el borrado del móvil por parte de García Ortiz vulnera radicalmente su «presunción de inocencia», porque no se ha podido probar la naturaleza de la citada eliminación de sus comunicaciones.
11:12
«No hay indicios de que el fiscal general del Estado recibiera consignas políticas de Presidencia de Gobierno» para revelar el correo de la defensa de González Amador, sostiene su abogada Consuelo Castro. «Es hoy en día que no sabemos qué filtró García Ortiz, de qué tiene que defenderse», prosigue la abogada del Estado.
11:07
Derechos que se han vulnerado del fiscal general en la fase de instrucción, según su defensa: derecho a la intimidad, a un proceso justo con todas las garantías y a la presunción de inocencia, porque se trató de una instrucción «prejuiciosa y sesgada», que partió de la base de que García Ortiz era culpable.
11:03
Los magistrados del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta y Manuel Marchena. Efe
11:02
Castro sostiene que el acceso autorizado por el juez Hurtado a los dispositivos del fiscal general, la intención de intervenir elementos de su intimidad recogidos en sus dispositivos electrónicos personales y profesionales, vulneró derechos fundamentales del procesado.
10:55
La abogada del Estado Consuelo Castro, en defensa de García Ortiz, reclama al tribunal varias nulidades por parte del instructor del caso, Ángel Hurtado, entre ellos el auto de entrada y registro a su despacho de la Policía Judicial el 30 de octubre de 2024. «Fue una incautación indiscriminada, más allá de lo que reflejaba la orden del juez»
10:48
La teniente fiscal del Supremo, que defiende la absolución de García Ortiz, considera que el Gobierno de Díaz Ayuso, su jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez y el diario El Mundo construyeron un «relato deliberado para perjudicar al fiscal general del Estado»
10:32
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pregunta al fiscal general del Estado si reconoce los hechos de la acusación leídos por la letrada de la administración de Justicia y éste contesta que «no».
10:19
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogado durante la primera jornada del juicio. Efe
10:08
Comienza el juicio. El fiscal general se sienta en estrados para evitar la imagen del banquillo. Álvaro García Ortiz se sitúa junto a la Abogacía del Estado (su defensora) y la Fiscalía. Se trata, en cualquier caso, de una imagen inédita.
09:17
Todo este juicio, en el que el fiscal general se enfrenta a peticiones de prisión de hasta seis años de cárcel, gira alrededor de lo ocurrido la noche y la mañana del 13 y 14 de marzo de 2024, cuando se filtró el contenido del mail en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. Las acusaciones populares, particular y el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, sostienen que García Ortiz fue el responsable de filtrar a la prensa ese correo electrónico.
09:13
La vista oral que comienza a las 10 horas de la mañana de este lunes se extenderá durante seis días repartidos en dos semanas. En este tiempo comparecerá una cuarentena de testigos, amén del imputado, cuyo interrogatorio está programado para el miércoles de la semana que viene. García Ortiz tendrá la ventaja de declarar conociendo ya el testimonio de todos los protagonistas de este caso.
09:08
Jornada histórica este 3 de noviembre de 2025 en el mundo judicial español. Por primera vez, un fiscal general del Estado, y además en ejercicio, se sienta en el banquillo de los acusados. El juicio contra Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos, empieza hoy en el Tribunal Supremo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
- 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
- 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
- 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
- 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
- 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
-
7
- 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
- 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad