Directo | Feijóo llama a la movilización permanente en la calle: «¡No les vamos a pasar una!»

12:12

Importante

Llega Feijóo al Templo de Debod

Alberto Núñez Feijóo llega al parque del Oeste mientras los altavoces atruenan con el tema de Patti Smith 'People Have The Power', la 'Gente tiene el Poder'. Son ya varios miles de personas las que circundan el templo de Debod. No obstante, no parece que la muchedumbre vaya a superar la de la gran concentración de Sol del pasado noviembre.