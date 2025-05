Directo | Sánchez salva los decretos ómnibus y anticrisis gracias a sus nuevas cesiones a Junts

16:54

Velarde Gómez, de Podemos: «Quieren un país donde lo normal sea el enfrentamiento»

Martina Velarde Gómez, de Podemos, asegura que es «evidente» que el PP y Vox no se oponen al «qué», no es con la amnistía como tal. Su problema es el quién y el por qué se trae esta ley. La derecha no pierde ocasión para demostrar que están en contra de todo lo que sirva para avanzar en el país. Quieren un país donde lo normal sea el enfrentamiento«. »