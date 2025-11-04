En directo | González Amador concluye su comparecencia: «O me voy de España o me suicido»

18:53

Concluye la testifical de González Amador con una declaración de intenciones. Cuando el presidente del tribunal dio por concluida su intervención, éste se lanzó a seguir declarando con la permisividad de Andrés Martínez Arrieta. «Quiero que quede claro que a raíz de la filtración del fiscal general del Estado han dañado mi vida. Solo me quedan dos cosas: o me voy de España o me suicidio», afirmó mirando incluso a García Ortiz, sentado en estrados, a lo que el presidente le respondió: «No le recomiendo ninguna de las dos cosas» antes de cortar su intervención.