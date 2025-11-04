En directo | González Amador concluye su comparecencia: «O me voy de España o me suicido»
Sigue la segunda jornada del juicio contra el fiscal general
Martes, 4 de noviembre 2025, 15:41
20:03
Concluye la segunda sesión del juicio al fiscal general. El testimonio de Neira se ha centrado sobre todo en la fallida búsqueda del acuerdo de conformidad con la Fiscalía. «Nunca en mi carrera» se había producido la filtración de un asunto que yo llevara, ha concluido. Mañana se celebra la tercera jornada de la vista oral con nuevos testigos.
19:12
Comienza la última testifical de la segunda sesión del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo. Declara Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador. El letrado está relatando cómo intercambió correos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en febrero de 2024 en busca de una propuesta de conformidad de su cliente por la presunta comisión de dos delitos fiscales.
18:53
Concluye la testifical de González Amador con una declaración de intenciones. Cuando el presidente del tribunal dio por concluida su intervención, éste se lanzó a seguir declarando con la permisividad de Andrés Martínez Arrieta. «Quiero que quede claro que a raíz de la filtración del fiscal general del Estado han dañado mi vida. Solo me quedan dos cosas: o me voy de España o me suicidio», afirmó mirando incluso a García Ortiz, sentado en estrados, a lo que el presidente le respondió: «No le recomiendo ninguna de las dos cosas» antes de cortar su intervención.
18:40
González Amador relata a preguntas del abogado del Estado, en defensa del fiscal general, que el «pantallazo» de su procedimiento fiscal lo autorizó difundir a terceros para defenderse. «Solo me ampara la razón y la verdad, estoy solo con mis abogados a los que yo pago», asegura el querellante del caso.
17:55
González Amador reitera que “le han arrastrado, le han pulverizado por toda España como delincuente”: “No hay derecho a que no me hayan tratado como un ciudadano normal. Ojalá hubiera pactado 144.000 euros y ocho meses (de cárcel); me he gastado solo en abogados el doble de dinero en dos años”
17:49
González Amador reconoce que habló con un periodista de El Mundo la tarde del 13 de marzo de 2024, antes de la presunta revelación de secretos por el que está acusado el fiscal general. «No le di ningún correo de mi abogado hablando con el fiscal ni nada, solo hablamos del expediente tributario», declara.
17:42
González Amador relata su conversación con Miguel Ángel Rodríguez y duda de que hablaran de una conformidad con la Fiscalía cuando estalló el caso el 12 de marzo de 2024. Rodríguez, en cambio, ha declarado que éste le autorizó a publicar el estado de su expediente y los correos previos con el abogado en busca del acuerdo.
17:23
«Desde el 14 de marzo de 2024 hasta hoy mi vida gira entorno a que soy un delincuente confeso. Una trabajadora mía no ha podido ni alquilar una casa porque al ver el arrendatario la empresa en la que trabajaba ha desconfiado y tuvo que pedirle a sus padres que la avalaran». González Amador cree en su inocencia y describe el daño personal y reputacional que ha sufrido en este periodo.
17:19
La pareja de Díaz Ayuso reitera que es el «delincuente confeso del Reino de España» y avanza que se sentará en el banquillo por los delitos tributarios ante un tribunal de Madrid y que será «condenado».
17:16
Alberto González Amador ataca al fiscal general: «Entre la nota de prensa de la Fiscalía y la publicación del mail de mi abogado con el fiscal yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El señor García Ortiz me ha matado por completo, dicho por el propio fiscal general del Estado. Se han reventado mis derechos», denuncia el querellante.
17:11
González Amador califica de «obsesión» personal para él todo este procedimiento. Afirma que cuando se conoció a través de ElDiario.es la denuncia de la Fiscalía por delitos tributarios, el 12 de marzo de 2024, «todo el mundo hablaba de mi caso y me quedé perplejo».
17:04
González Amador considera un «atropello» el expediente fiscal abierto por la Agencia Tributaria, pero dio la confianza a sus abogados para llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar que el caso se judicializara. «Aquí paz y después gloria», pensé.
17:00
Declara González Amador, el novio de Ayuso
17:00
Declara como testigo Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Pregunta su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, sobre la inspección fiscal que derivó en esta causa.
16:56
Concluye la declaración como testigo de Miguel Ángel Rodríguez, que ha testificado durante más de un ahora. El jefe de Gabinete de Díaz Ayuso ha defendido su papel en la filtración del correo de la defensa de González Amador: proteger la reputación de su jefa y la de su novio «anónimo», víctimas de una campaña del «aparato del Estado con motivaciones políticas».
16:51
«¿Considera que sus imputaciones a la Fiscalía fueron graves?», pregunta la abogada del fiscal general. «¡Pero por dios si fue un mensaje de Twitter!», minimiza Miguel Ángel Rodríguez para eludir la difusión del «bulo» sobre el pacto del Ministerio Público con el empresario González Amador.
16:44
«Con González Amador se ha cometido una injusticia como español porque sale con una rival política. Está sufriendo un daño reputacional y personal importante», sostiene Miguel Ángel Rodríguez, en línea con su tesis de que el querellante y su jefa son víctimas de una campaña «voraz del aparato del Estado».
16:37
Miguel Ángel Rodríguez asegura que todo lo que ha ocurrido con la filtración del correo de la defensa de González Amador es «turbio y feo». «Lo escribí entonces y lo sigo pensando ahora», declara a preguntas de la abogada de García Ortiz.
16:34
«Nosotros siempre nos hemos mantenido al margen de González Amador, de la estrategia con su abogado, yo solo salto cuando se ataca la reputación de Isabel Díaz Ayuso»
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada este lunes al Tribunal Supremo. EFE
16:18
Se suspende diez minutos el interrogatorio a Miguel Ángel Rodríguez por problemas técnicos con la señal interna del juicio. El tribunal rechazó en su momento difundir la integridad de la vista oral.
16:13
«Si no hubiera sido el novio de Ayuso este señor no hubiera tenido importancia», defiende el testigo con vehemencia. «Que me saque un mensaje de Twitter me parece muy por debajo de lo que se está juzgando aquí», replica Rodríguez a la abogada del fiscal general en un intenso interrogatorio.
16:07
Miguel Ángel Rodríguez define como una «bravuconada» más del medio de comunicación «izquierdista», ElDiario.es, la difusión de la primera información el 12 de marzo de 2024 sobre la denuncia de la Fiscalía a Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal.
16:01
Comienza el interrogatorio de la defensa del fiscal general, ejercida por la abogada del Estado Consuelo Castro. «Nosotros siempre nos hemos mantenido al margen de González Amador, de la estrategia con su abogado, yo solo salto cuando se ataca la reputación de Isabel Díaz Ayuso», afirma Migue Ángel Rodríguez.
15:59
Rodríguez defiende la información que trasladó a un periodista de El Mundo el 13 de marzo, antes de la revelación de secretos, para contar su versión del pacto con la defensa de González Amador. Concluye el interrogatorio de la teniente fiscal.
15:55
Miguel Ángel Rodríguez defiende su versión del acuerdo con la Fiscalía y que alguien «lo paró desde arriba». «Fue una inferencia porque la Fiscalía es un órgano jerarquizado», resalta. «Que el fiscal general iba 'pa'lante' fue un vaticinio acertado», destaca el testigo en referencia a sus mensajes en la red social X (antes Twitter).
15:52
«Si usted tiene a 22 ministros, al presidente del Gobierno y a todo el aparato del Estado insultando a la presidenta de la Comunidad de Madrid todo el día seguro que reaccionaría». Miguel Ángel Rodríguez responde a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en un cara a cara muy esperado. El presidente del tribunal corta cualquier mención personal entre los intervinientes.
15:47
«Hacienda no permitió llegar a un acuerdo con González Amador». El jefe de Gabinete de Ayuso contradice al fiscal de delitos económicos que ha llevado el caso del comisionista, Diego Lucas, que esta mañana ha señalado que la defensa del novio de Ayuso se movió para dejar pasar el acuerdo.
15:44
Miguel Ángel Rodríguez defiende que él transmitió que la Fiscalía quería llegar a un acuerdo con la defensa de Alberto González Amador. Era el 12 de marzo de 2024. «A partir de ahí se desató la locura».
15:39
Segunda sesión del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo. Comienza la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien las defensas acusan de lanzar un «bulo» para desprestigiar al Ministerio Público.
-
