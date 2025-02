El PSOE sale al ataque contra Page por decir que el partido está en el «extrarradio» constitucional

La última concesión del PSOE a Junts y ERC en la ley de amnistía -una enmienda que acota de forma polémica la interpretación de lo ... que es terrorismo para blindar a Carles Puigdemont, Marta Rovira y los CDR- tampoco ha gustado nada al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, contrario ya de partida a la mera idea de dejar impunes los delitos del 'procés'. El único de los críticos socialistas con mando en plaza no ha hecho nunca demasiado esfuerzo en ocultar que no comparte la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de aceptar una medida que, hasta el 23 de julio julio -fecha de las últimas elecciones generales-, consideraba inconstitucional, solo a cambio de poder seguir gobernando. Al contrario, siempre se ha preocupado de proclamar su malestar a los cuatro vientos mientras la dirección del partido miraba para otro lado o se hacía la sueca. Pero fue hasta este miércoles en que, a juicio de Ferraz, rebasó el vaso.

Page, de visita en Fitur -la feria anual de turismo que se celebra en el recinto madrileño de IFEMA-, llegó a aseverar que con la modificación introducida en la norma el martes en la comisión de Justicia del Congreso, su formación se ha situado en «el extrarradio de la Constitución» y «a punto de pisar la frontera». «No hay terrorismo bueno o terrorismo malo», advirtió tras reunirse, para más 'inri', con tres presidentes autonómicos del PP: el valenciano, Carlos Mazón; el andaluz, Juanma Moreno; y el murciano, Fernando López Miras. Comn ellos, además, anunció un acuerdo por el que reclaman al Ejecutivo 3.000 millones de euros para hacer frente a la «infrafinanciación» de sus comunidades.

No es solo que Page no aplauda -como sí hace la mayoría de su formación- a su secretario general ante cualquier coyuntura; este fin de semana, por ejemplo, se ausentó de la convención del PSOE en La Coruña por un oportuno viaje institucional a la China. Es que de manera sistemática torpedea el discurso que con dificultad se afana en poner en pie el Gobierno, que este miércoles insistió en su argumentario de que, tras los cambios pactados con los independentistas, la norma «es todavía más sólida» y gana «seguridad jurídica». Aunque en la dirección socialista suelen decir que el citado dirigente regional no tiene ningún tipo de predicamento interno, el ruido que generan sus declaraciones tampoco ayuda a disipar los recelos que el propio Sánchez asume que despierta la amnistía entre sus votantes.

El primero en reaccionar a su último dardo fue ni más ni menos que el secretario de Organización, Santos Cerdán, precisamente el enviado por Pedro Sánchez a negociar la investidura con Puigdemont en Bruselas y el interlocutor en Ginebra del expresident prófugo de la justicia ante un mediador internacional. El dirigente socialista navarro, que durante buena parte de su vida política ha tenido que llevar escolta para protegerse de ETA, replicó al barón díscolo a través de la red social X. «Todo terrorismo es malo. El problema planteado por otros es: ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo», escribió.

Tsunami y los CDR

En un intento de diluir la polémica por su más reciente viraje, el ministro de Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya había hecho por la mañana unas declaraciones que, en la práctica, vuelven a poner en entredicho desde las filas del Ejecutivo la actuación del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que desde el pasado noviembre mantiene investigados por terrorismo a Puigdemont y Rovira en la causa de Tsunami Democrátic y a doce CDR de la 'Operación Judas', a los que imputa también por tenencia de explosivos. «Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas?», se preguntó retóricamente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más allá. A la pregunta de si García Castellón, criticado ya el viernes por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha planteado un proceso por terrorismo «muy a la ligera», respondió con un reconocimiento explícito de que los cambios en la ley buscan anular el eventual impacto de sus decisiones. «Es el momento de no hablar más de ese tema y de actuar y eso es lo que está haciendo el PSOE», alegó.

Puente, incorporado por Sánchez en la ejecutiva socialista desde este domingo, también disparó contra el presidente castellanomanchego. «Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo; nosotros -argumentó- estamos en el centro de la Constitución». El aludido no se quedó callado y, tras suavizar ligeramente sus declaraciones iniciales, no ahorró una pulla al exalcalde de Valladolid, a quien el presidente del Gobierno ha 'contratado' como defensa. «Toda mi vida me la he pasado ganando al PP y a la derecha en las elecciones. Me gustaría que los demás hiciesen lo mismo, ganar al PP. El que gana a la derecha y la extrema derecha no está en ningún extrarradio. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones», esgrimió.

En Ferraz advierten de que la «paciencia» de la que han hecho gala hasta ahora con el único de los presidentes autonómicos de su formación que el pasado mayo conservó la mayoría absoluta -el asturiano Adrián Barbón y la navarra María Chivite gobiernan en coalición- ya se ha agotado, pero en cualquier caso descartan tomar cualquier tipo de medida disciplinaria como las que no hace tanto acabaron con la expulsión del exsecretario general del PSE, Nicolás Redondo Terreros. «Simplemente, esta vez hemos querido contestar», remarcan.