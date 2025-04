La dirección de IU exige a Yolanda Díaz abandonar «hiperliderazgos palaciegos»

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida desde el pasado mes de mayo, reclamó este sábado a Sumar y muy especialmente a Yolanda Díaz abandonar « ... hiperliderazgos palaciegos» para reconstruir un frente común a la izquierda del PSOE.

Mailló, quien se impuso a la ministra Sira Rego en las primarias de IU para suceder a Alberto Garzón, denunció ayer que su partido se vio relegado de las listas de Sumar para las elecciones europeas del pasado 9 de junio en detrimento de otras formaciones como Más País o Compromís, que ocuparon puestos de salida en la candidatura que lideró la activista para los derechos de los inmigrantes Estrella Galán. No obstante, el coordinador federal de IU defendió durante un acto de su partido la necesidad de mantener la unión de las izquierdas que se sitúan ideológicamente más allá de los socialistas. Y esto incluye, según Maíllo, reconstruir los puentes con Podemos. «La gravedad de lo que ocurre nos interpela de forma histórica a no seguir cometiendo errores y no gastar más tiempo en irrelevancias palaciegas frente a la urgencia de la situación. No estamos para tonterías», insistió el líder de IU.

El cambio de liderazgo en IU supone un nuevo reto para el futuro de Sumar, que tras el batacazo en las europeas ha abierto un periodo de reflexión para sustituir a Yolanda Díaz como sumáxima dirigente. En este proceso de renovación Izquierda Unida tiene voz y voto. Su suelo electoral ya antes de unirse la coalición de Unidas Podemos se sitúa en torno a los 800.000 votos, unos apoyos que cualquier coalición a la izquierda del PSOE no puede despreciar, como tampoco puede hacerlo con la presencia municipal de una formación impulsada por el Partido Comunista que nació en 1986 como rechazo al referéndum convocado por los socialistas de Felipe González para ratificar la integración de España en la OTAN.