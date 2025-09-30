HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diputado de la CHA en el grupo parlamentario Sumar, Jorge Pueyo. EFE

Un diputado de Sumar pide a Sánchez convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos

El representante de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, reconoce que «aguantar por aguantar» en el Gobierno «no sirve de nada»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:44

Cada vez son más las voces que rompen la unidad de discurso y voto en el grupo parlamentario de Sumar. Tas la salida, antes del ... verano, de la diputada de Compromís Águeda Micó, y el voto en sentido contrario, la semana pasada, en la toma en consideración del traspaso de competencias a Cataluña, el representante de la Chunta Aragonesista en la bancada morada, Jorge Pueyo, ha roto este martes un tabú: el de pedir elecciones a Pedro Sánchez «si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  2. 2 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  3. 3 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  4. 4 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  5. 5 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  6. 6 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  7. 7

    Guardiola afirma que convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos extremeños de 2026
  8. 8

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  9. 9

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  10. 10 Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye en Olivenza el atropello tras el que murió una joven de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un diputado de Sumar pide a Sánchez convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos

Un diputado de Sumar pide a Sánchez convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos