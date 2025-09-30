Un diputado de Sumar pide a Sánchez convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos

Cada vez son más las voces que rompen la unidad de discurso y voto en el grupo parlamentario de Sumar. Tas la salida, antes del ... verano, de la diputada de Compromís Águeda Micó, y el voto en sentido contrario, la semana pasada, en la toma en consideración del traspaso de competencias a Cataluña, el representante de la Chunta Aragonesista en la bancada morada, Jorge Pueyo, ha roto este martes un tabú: el de pedir elecciones a Pedro Sánchez «si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026».

En rueda de prensa en el Congreso, Pueyo ha recordado que su formación, de caracter regionalista pese a estar inserta en el grupo parlamentario de Sumar, marca con la que concurrió a las elecciones del 23-J, ha comentado que su formación tiene «muchas prioridades» de cara a unas futuras cuentas públicas en materia de infraestructuras sobre todo y que así lo trasladará en la negociación presupuestaria con una postura «muy exigente».

También ha reflexionado que la izquierda tiene que «transformar la realidad» y que «aguantar por aguantar» en el Gobierno ya no sirve de nada«, dado que el objetivo tiene que ser »plantar cara a la ultraderecha« y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los PGE.

Precisamente este lunes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, avanzó que si no se aprueban los Presupuestos autonómicos para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad «no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones».