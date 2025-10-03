HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EFE

Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno

La detención de la flotilla tensa las relaciones en el espacio político de la izquierda en vísperas del debate del embargo de armas a Israel en el Congreso

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:16

Comenta

La interceptación de la flotilla solidaria con destino a Gaza y la detención de sus más de 400 miembros -65 de ellos españoles- por parte ... de Israel ha agitado un debate en la izquierda sobre el alcance de la respuesta con la que el Gobierno debería contestar al Ejecutivo de Benajmín Netanyahu. Este viernes, y en vísperas de la semana en la que el Congreso votará sobre el embargo de armas al Estado hebreo, iniciativa que no cuenta aún con apoyo suficiente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cerrado filas con Pedro Sánchez calificando al Gobierno de España como «ejemplar en el mundo en la defensa de los derechos humanos y contra el genocidio en Gaza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  4. 4 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  5. 5 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  6. 6 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  9. 9 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  10. 10

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno

Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno