Díaz, Colau, Oltra y García protagonizan sin Podemos una cumbre de la nueva izquierda

Ramón Gorriarán Madrid Jueves, 4 de noviembre 2021, 19:23 Comenta Compartir

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, y la líder de la oposición en Madrid, Mónica García, protagonizarán una cumbre el 13 de noviembre en Valencia. Un panel en el que no estará la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, ni la también ministra y número dos del mismo partido, Irene Montero.

El acto «no tiene nada que ver» con el proyecto que diseña Díaz para aglutinar a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, aseguraron este jueves en el entorno de la vicepresidenta segunda. También la alcaldesa de Barcelona descartó que el acto sea «el lanzamiento de ninguna plataforma». Desde Compromís, la formación de Oltra y la que organiza el encuentro, señalaron que se trata de una conversación «distendida» para intercambiar opiniones y experiencias políticas en un formato de coloquio.

También estaba invitada la líder del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, pero no acudirá. Quienes no lo estaban eran las dirigentes de Podemos. Los organizadores no dieron importancia a sus ausencias porque Belarra y Montero ya han estado en debates similares. Desde Compromís también apuntaron que su presencia habría impedido la presencia de la dirigente de Más Madrid, formación escindida de Podemos.

Aunque todos los participantes negaron que el acto, que se celebrará en el Teatro Olympia de Valencia, sea el acto de presentación de nada, es inevitable asociar su celebración con la plataforma que con sigilo impulsa Yolanda Díaz. Hasta esta reunión en la capital valenciana se había llevado con discreción absoluta para que no trascendieran detalles.

Oltra, la promotora con Colau de la cita, señaló hace un par de semanas que el objetivo es intercambiar ideas y «lo que venga después no lo sé». El hecho indiscutible es que las cuatro participantes son los exponentes más destacados de la «nueva izquierda», y aunque en Valencia no se vaya a anunciar nada concreto de nombres, siglas o programas, será un acto de referencia para el proyecto que cocina a fuego lento la vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque Podemos se ha quedado fuera de la cumbre valenciana, Alberto Garzón, ministro de Consumo y coordinador de IU, defendió ayer que Díaz será «la mejor candidata posible para representar un espacio que es heterogéneo, plural» en el que «están Podemos, IU, los 'comunes'» y donde «puede caber mucha más gente».