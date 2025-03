«Algún día quizá llegue a decir lo que nos ofreció», desafía Esteban a Feijóo

La ratificación del apoyo del PNV a la investidura de Pedro Sánchez ha servido para dos cosas: la primera, para hacer ver que los incumplimientos ... de la pasada legislatura pesan mucho en Sabin Etxea y que ahora el líder socialista deberá satisfacer las aspiraciones recogidas en el acuerdo «si pretende mantener la gobernabilidad»; y la segunda, para seguir poniendo tierra de por medio con el PP tras negarle el respaldo en la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo por su dependencia de Vox. «Algún día quizá llegue a decir lo que nos ofrecieron», ha llegado a desafiar Aitor Esteban al jefe de la oposición.

Los cinco diputados jeltzales votarán este jueves a favor de la reelección de Sánchez tra haber alcanzado un pacto que fija un plazo «improrrogable» de dos años para culminar el proceso de transferencias del Estatuto de Gernika –promulgado en 1979– y uno «orientativo», también de dos años, para negociar el reconocimiento nacional de Euskadi y un nuevo estatus político basado en la «bilateralidad» con el Estado. Compromisos muy parecidos, aunque más tasados, a los que ya recogía el acuerdo firmado para la pasada legislatura y que fueron incumplidos, tal y como denuncia de forma insistente el PNV.

«He de recordarle que ya incumplió el calendario propuesto por su propio Gobierno», le ha espetado Esteban al candidato desde la tribuna. Le ha reclamado que se «implique personalmente» en el proceso de transferencias –el pacto incluye una comisión bilateral cada seis meses a la que deberá acudir el propio presidente– y le ha instado a demostrar su «voluntad» con los tres traspasos previstos para los próximos tres meses. Más tarde se abordará el relativo a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la gran patata caliente en la que Esteban se ha rebelado contra las «gesticulaciones mentirosas» que ponen en duda su legalidad.

En su réplica, Sánchez, agradecido por que el PNV esté «en el lado de las soluciones», ha presumido de la decena de competencias que su Gabinete ha transferido a Euskadi en los últimos cinco años, algo que «revierte el patrón» de los mandatos de Mariano Rajoy, y ha reiterado su «compromiso con el autogobierno vasco». El presidente en funciones, en cambio, se ha mostrado molesto por que el portavoz jeltzale tratase de «meter en el mismo saco» al PSOE y al PP, un partido «parasitado» por la ultraderecha y que sufre un «vacío ideológico».

Ministerio de Industria y fondos europeos

No en vano, en su intervención inicial, Esteban había repartido a izquierda y derecha. Incluso ha recordado que ambos se pusieron de acuerdo en 2009 para hacer lehendakari a Patxi López pese a que el PNV de Juan José Ibarretxe fue la fuerza más votada. El portavoz nacionalista ha aprovechado también su turno en la sesión de investidura de Sánchez para reforzar los argumentos que hace mes y medio llevaron a su grupo a votar en contra de la elección de Feijóo; fundamentalmente, porque sus apoyos son incompatibles con los de Vox.

Si ayer el propio Feijóo ironizaba con que el PNV «ha cambiado el tractor –el término que utilizaba Rajoy en sus réplicas a Esteban– por la hoz y el martillo» para denunciar su alineamiento con el bloque de izquierdas, este jueves el portavoz jeltzale tiraba de poesía como lo hacía en aquellos tiempos desatando la carcajada generalizada en el hemiciclo: «Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox». Más serio, el representante nacionalista dejaba una sospecha en el aire sobre las posibles contraprestaciones que habría puesto Feijóo sobre la mesa: «Algún día quizá llegue a decir lo que nos ofrecieron».

En verano, entre las elecciones generales y la fallida investidura del líder popular, se produjeron varias conversaciones –una incluso en persona– entre el propio Feijóo y Andoni Ortuzar. En una entrevista a 'El Correo' en octubre, el presidente del PP fue cuestionado acerca de si se ofreció al PNV el Ministerio de Industria y la gestión de los fondos europeos. «No hubo ningún ofrecimiento concreto porque el PNV nos dijo que no podía negociar», respondió. Y en otra, también en este mismo periódico, Ortuzar añadió: «No hemos entrado a los pormenores de una negociación de este tipo porque el PP no podía quitar de en medio el obstáculo principal, que es Vox. No nos han dicho nada. Y les honra. Porque eso hubiera sido considerarnos unos mercachifles del tres al cuarto».