El CSIC descarta que el bólido que sobrevoló Cataluña y la Comunidad Valenciana fuera un misil

La Red de Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha detectado un «bólido artificial» sobrevolando Cataluña, el Mar Balear y la Comunidad Valenciana desde Francia sobre las 22.59 horas del viernes que cayó al mar. La primera hipótesis que se barajó desde el organismo fue la de un misil balístico, aunque este sábado el CSIC descartó esta posibilidad al asegurar que fue producido por la «reentrada de un objeto artificial en órbita». Es decir, un satélite o restos de cohetes espaciales.

«Los datos preliminares obtenidos hasta el momento nos hacen decantarnos porque el bólido fuese producido por la reentrada de un objeto artificial en órbita terrestre», indicó el astrofísico Josep María Trigo, del ICE y coordinador de la SPMN. «Las reentradas son cada vez más frecuentes», apuntó el investigador.

En la mañana de este sábado numerosos colaboradores de la red han compartido vídeos en que se observa una objeto, que, tras partir de Francia, «sobrevoló Girona y Barcelona para adentrarse en el Mar Balear y acabar su recorrido al Sur de la Comunitat Valenciana».

Según indica el CSIC en su página web, este bólido artificial se ha registrado en las estaciones de vídeo detección del Pic Bartolo y Benicàssim (Vicent Ibàñez), Blesa-Teruel (Miguel Aznar), Breda (David Molner), Corbera de Llobregat (Carlos Alcaraz), Esparreguera (Jordi Gil), Folgueroles (Pep Pujols/AAO y Josep M. Trigo/CSIC-IEEC), Sant Celoni (David Molner), Sant Fost de Campsentelles (Lina Aguasca) y Sant Mateu (Cèsar Guasch).

Por lo que el rango de observación ha sido Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Euskadi, La Rioja y Navarra.

En paralelo, uno de los investigadores de la red y profesor del Institute of Space Sciences del CSIC Josep Maria Trigo ha publicado un mensaje en el que se pregunta si habrá explicaciones sobre este hecho y si no se tendrían que anunciar estas pruebas. «Sinceramente me pregunto si algún responsable dará explicaciones sobre esta prueba que han hecho hoy sobre nuestras cabezas. ¿No se tendrían que anunciar?», ha escrito.