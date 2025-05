La autopsia confirma que la tía de la mujer de Luis Lorenzo murió envenenada

joaquina dueñas Miércoles, 1 de junio 2022, 12:18 | Actualizado 16:29h. Comenta Compartir

«Nadie la ha matado», ha asegurado Luis Lorenzo en exclusiva a ABC en referencia al presunto envenenamiento a la tía de Arancha Palomino, su mujer, por el que ambos están siendo investigados y permanecen en libertad provisional. Sin embargo, la autopsia parece apuntar todo lo contrario. Los forenses detectaron en sangre niveles muy superiores de metales pesados, concretamente cadmio y manganeso, y cuatro tipos de psicofármacos, por lo que atribuyen naturaleza violenta a la muerte y establecen como causa: «intoxicación aguada de metales pesados». La cantidad de cadmio detectada en el análisis forense sería 200 veces superior al límite normal, mientras que la concentración de manganeso que se encontró en el cuerpo es veinte veces superior a la habitual.

Para los forenses es llamativo que en la sangre y en el cabello haya cuatro tipos de antipsicóticos: aminoclonazepam, aripiprazol, fluconazol y trazadona, algo que califican de «infrecuente». Dos de ellos los habría estado tomando la fallecida durante sus tres últimos meses de vida mientras que los otros dos sí los tenía pautados. Respecto a los metales, descartan que sean el resultado la inhalación de gases tóxicos ya que ninguno de los familiares con los que convivía se han visto afectados, por lo que señalan que debieron administrarse por vía oral. Es más, se habría producido en una sola ingesta y en días cercanos a la muerte ya que, de otro modo, se habrían encontrado restos de esos metales en el cabello analizado igual que ha sucedido con la medicación.

Sobre cómo pudo producirse, califican de «poco probable» que sea suicida o de forma accidental, «ya que en el momento de fallecimiento había productos supuestamente ingeridos, que no constan», recoge el informe médico.

A esto se suma que en las diligencias de la Guardia Civil, se encontraron en casa de Lorenzo y Palomino diferentes tipos de pilas: una batería y dos pilas con una sustancia blanca sobre una tela negra cuyas muestras están siendo investigadas por el Servicio de Criminología.

Explicaciones

Después de que el pasado miércoles el actor Luis Lorenzo y su esposa, Arancha Palomino, fueran detenidos, la pareja decidió mantenerse alejada del foco mediático. Sin embargo, el lunes acudieron a cumplir con su obligación de firmar semanalmente en los juzgados de Arganda del Rey y a su salida dieron sus primeras explicaciones públicas en las que defendían su inocencia igual que en su declaración ante el juez, a la que ha tenido acceso ABC. En ella, Palomino explicó que había una persona contratada para atender a su tía María Isabel Suárez 24 horas al día. No era ella la encargada de darle la medicación y la comida, sino 'la chica', dice, refiriéndose a la persona contratada para atender a la anciana.

La mujer del actor afirmó que su tía había estado bien hasta los últimos quince días. Acudía a sus revisiones médicas varias veces a la semana y hacían salidas a las Rozas Village, a Cercedilla o al zoo. Una vida relativamente normal hasta que su deterioro se aceleró considerablemente, algo que, según dice, podía deberse a una enfermedad denominada cuerpos de Lewi. «Mi tía me dejó casi todo porque no tengo madre y yo la cuidaba mucho», argumentó. «Los familiares de Asturias me llaman asesina porque todos querían el dinero y no soportaban que mi tía tuviera buena relación conmigo», aseguró.

Móvil económico

En su declaración judicial Palomino confirmó que el 21 de mayo, apenas un mes antes de la muerte de su tía, hizo un poder notarial a su favor para poder gestionar todos los asuntos de su familiar. También ratificó que, tras su fallecimiento, sacaron 20.000 euros del banco para poder hacer frente a los gastos derivados tanto de su cuidado como del funeral.

Sobre los 140.000 euros en metálico que la Guardia Civil encontró en el registro de su domicilio en Rivas-Vaciamadrid, parece que era decisión de su marido, Luis Lorenzo, que «no se fía de los bancos» y lo tenía distribuido por diferentes sitios (la mayor parte en su dormitorio), «por si venían a robar». Una explicación que no aclara por qué el actor llegó a declararse insolvente, llegando incluso a recurrir a bonos sociales para vivir, según la versión de la investigada.