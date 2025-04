La denuncia contra la pareja de Ayuso desvía el foco de la corrupción del Gobierno al PP

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 12 de marzo 2024, 21:27 Comenta Compartir

Con la legislatura de cara tras la incontestable victoria en Galicia y la aparición en la escena política del 'caso Koldo', Alberto Núñez Feijóo y su círculo se las prometían muy felices. Dispuestos a no soltar la presa, en Génova intensificaban este lunes su ofensiva por «tierra, mar y aire» para «acorralar» en las instituciones y en los tribunales a Pedro Sánchez. Fuego a discreción, y sin piedad, como planteaban en la dirección, contra una trama de corrupción que alcanza al «corazón» del Gobierno y al «círculo de confianza» del presidente. Pero las acusaciones de la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por defraudar supuestamente 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla hicieron saltar apenas 24 horas después su estrategia por los aires.

De nada sirvieron las explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid desvinculando la investigación de su responsabilidad política y acusando a la Moncloa de urdir una campaña contra ella, porque los socialistas lograron girar el foco del escándalo hacia el PP. En cada intervención se afanaron en extender una sombra de sospecha sobre todo lo relacionado con la familia de Díaz Ayuso a la que exigieron «explicaciones inmediatas». Incluso deslizaron que solicitarán su presencia en la comisión que se pondrá en marcha en la Cámara baja sobre las contrataciones de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia. «Más transparencia y menos fruta», reclamó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en referencia al episodio en el que la mandataria madrileña, tras tachar de «hijo de puta» a Sánchez por mentar a su hermano, alegó que había dicho «me gusta la fruta».

La también ministra de Educación disparó desde la sala de prensa de Moncloa contra Díaz Ayuso, a la que acusó de ser «muy locuaz» cuando tiene que «insultar o señalar a los demás», pero «muy timorata» cuando tiene que «asumir responsabilidades o dar explicaciones», las mismas que desde hace tres semanas, cuando saltó a la luz el 'caso Koldo', le pide el PP, sin éxito, al Gobierno. «Es llamativo que tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntas causas de fraude. Se lo tiene que hacer mirar», señaló, por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en el Senado, donde el Ejecutivo no aclaró ninguna de las preguntas formuladas sobre la trama corrupta.

Desde Moncloa justifican esta dureza contra la jefa del Ejecutivo en Madrid porque «no se puede comparar los bulos con lo que dice la Fiscalía», en alusión al señalamiento por parte del PP de cargos socialistas como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o la esposa del presidente, Begoña Gómez, por sus supuestos encuentros con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, propietario de Air Europa; la compañía que fue rescatada por el Gobierno en plena pandemia.

Rifirrafe PP-PSOE Señalamiento a Moncloa «Siempre ha sido buscar algo en mi entorno para hacerme trajes», acusa la presidenta al Gobierno. Reacción del partido Feijóo blinda a la líder madrileña de la acusación: «Que yo sepa, ella no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria» Contraataque El presidente de los populares atribuye a Sánchez un conflicto de intereses por la relación de su esposa con Air Europa

Ofensiva de los socialistas El Gobierno y el PSOE amagan con citar a Ayuso a la comisión de investigación en el Congreso sobre los contratos en la pandemia Silencio presidencial Contra pronóstico, Sánchez no hizo referencia a su rival más encarnizada en la sesión de control en el Senado Fuego cruzado «Se lo tiene que hacer mirar», ataca Montero, ministra de Hacienda, en alusión a la familia Ayuso

Díaz Ayuso, de viaje oficial en Cataluña, admitió ante los medios que la esperaban en Castelldefels que sabía de la inspección abierta a su novio, pero hizo hincapié en que no tiene nada que ver con el Gobierno que preside. «Aquí –recalcó– no ha habido tramas, ni redes paralelas, ni nada». Aunque sí cree que hay una campaña orquestada contra ella y su familia, que empezó con su difunto padre, «que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que quebró por otras cuestiones y que él afrontó sin deber nada a nadie», siguió con su hermano, al que se investigó por la presunta malversación –archivada– de fondos europeos en un contrato de suministro de mascarillas, y ahora con su pareja. «Siempre ha sido buscar algo en mi entorno para hacerme trajes», lamentó.

«Nada es casual»

En el entorno de la presidenta regional censuran que se equipare esta investigación con la trama que afecta al Gobierno de Sánchez y se muestran escépticos con que la noticia se haya filtrado coincidiendo con la reaparición –diez meses después– del presidente en una sesión de control en el Senado y con la aprobación en esa misma Cámara de la comisión que investigará el 'caso Koldo' y sus ramificaciones y por la que tendrá que desfilar presumiblemente el propio Sánchez. «Esto no es casual sino causal», reconocen. Contra pronóstico, el presidente no mencionó a su rival más encarnizada en la Cámara alta.

La líder del PP en Madrid cuenta con el apoyo de la dirección nacional empezando por su presidente, que no dudó ayer en cerrar filas con ella. «Que yo sepa Isabel Díaz Ayuso no tiene ningún problema con la Agencia Tributaria», afirmó Feijóo apuntando directamente a su novio. Será él, dijo en Onda Cero, quien «tendrá que responder ante la Agencia Tributaria como cualquier ciudadano».

En Génova ven «una cacería» contra la presidenta madrileña y apuntan a una maniobra de la ministra de Hacienda para tratar de «tapar» el escándalo que afecta a Begoña Gómez. El líder del PP acusó a Sánchez de incurrir, «al menos», en un posible conflicto de intereses por no inhibirse en la votación del Consejo de Ministros que aprobó la inyección del Estado a Air Europa pese a los patrocinios de ésta al instituto que dirigía su esposa. Una cuestión que está tipificada en el ordenamiento jurídico y que, como incidió Feijóo, «daría lugar a un procedimiento, cuando menos, administrativo y, en su caso, judicial».