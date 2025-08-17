HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
El que era alto comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, dimitió por haber accedido a una plaza pública con título sin acreditar. J. L. Bort

Curriculitis, la epidemia que señala

La lista de expedientes académicos adulterados deja por ahora tres dimisiones y un goteo de rectificaciones sobre títulos fantasma

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

Tras el caso de Noelia Núñez, la joven diputada del PP que dimitió por las incongruencias de su currículum, no han cesado las acusaciones entre ... formaciones de que sus miembros han falseado o maquillado su historial académico a pesar de que no necesitan ninguna titulación para ejercer un cargo público u orgánico. Un goteo de nombres que sucumben a esta 'curriculitis', que ha forzado también la salida del ya excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel –ingresado después por intento de suicidio–, y del exconsejero de Gestión Forestal y Mundo Rural extremeño Ignacio Higuero. La epidemia a izquierda y a derecha del tablero por igual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  2. 2 El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
  3. 3 Carreteras cortadas este sábado por los incendios en Extremadura
  4. 4 El incendio de Burguillos del Cerro quema 1.000 hectáreas y sigue activo
  5. 5 El 112 pide ayuda para localizar a un desaparecido durante su viaje de Francia a Extremadura
  6. 6 El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
  7. 7 Así salvó el Infoex un cortijo cerca de Campillo de Llerena
  8. 8

    «Preparé este plato para una famosa gastrónoma y alucinó»
  9. 9 Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 43 grados este sábado
  10. 10 La Guardia Civil abre una investigación sobre los incendios de Cuacos y Aliseda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Curriculitis, la epidemia que señala

Curriculitis, la epidemia que señala