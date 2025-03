El coronel que condecoró a Aldama asegura que fue por recoger fondos para una niña con leucemia

Francisco José Vázquez, el coronel de la Guardia Civil que en 2022 condecoró a Víctor de Aldama con la medalla la Orden del Mérito del ... cuerpo, aseguró este martes ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que este reconocimiento estuvo motivado fundamentalmente -que no de forma exclusiva- por la labor «humanitaria», «voluntariosa» e, incluso «altruista» del conseguidor a favor del instituto armado. En particular, Vázquez explicó que el conseguidor organizó o promocionó una carrera popular para la recogida de fondos para la «investigación de enfermedades raras» y que, además, estuvo al frente de una campaña para obtener dinero para la hija de un guardia civil de Zamora afectada de leucemia, organizando un partido, consiguiendo que Fernando Hierro firmara camisetas y abriendo una «cuenta solidaria».

Vázquez, el reputado mando que dirige la Unidad Central Especial de la lucha antiyihadista (UCE-2), se avino este martes en la cámara alta a arrojar algo más de luz sobre los todavía confusos vínculos del comisionista con la Guardia Civil y no se refugió en tantas ocasiones tras el 'secreto de Estado' como hizo el pasado 2 de diciembre en la Audiencia Nacional para no dar detalles. Aunque admitió que hubo otras causas que justificaron esa medalla y que no puede contar efectivamente por motivos de seguridad, insistió en que en 2022, cuando se acordó la concesión de esa orden, no había «ninguna sospecha, absolutamente ninguna sospecha» de que De Aldama y Koldo García liderasen una trama corrupta.

«La UCO no evoca ningún tipo de alerta o preocupación por la conducta de Aldama» hasta prácticamente la detención de ambos este febrero de 2024, según mantuvo en el Senado el mando de la Guardia Civil. No obstante, reconoció que antes de su captura, el propio Koldo García le hizo partícipe de sus sospechas de que la Unidad Central Operativa (UCO) le estaba siguiendo.

Tampoco la Jefatura de la UCE-2 -explicó Vázquez- tuvo constancia hasta este 2024 de que su subordinado directo, el comandante Rubén Villalba, era miembro del grupo que dirigía el conseguidor. Villalba, que según el coronel fue quien propuso la controvertida medalla al conseguidor, fue detenido en marzo e imputado en el 'caso Ábalos-Koldo', bajo la acusación de estar a sueldo de De Aldama como presunto integrante de la red corrupta (se han localizado pagos por valor de más de 88.000 euros), para la que conseguía móviles seguros o realizaba consultas en bases de datos policiales restringidas. Villalba, además, usó a algunos de sus subordinados para lavar dinero de la trama.

«Socios y aliados»

El coronel además confirmó uno de los aspectos más polémicos de la figura de De Aldama: la de confidente de los servicios de información de la Guardia Civil. Francisco José Vázquez afirmó que De Aldama –tal y como él viene sosteniendo pese a que miembros del Ejecutivo como Félix Bolaños han llegado a burlarse de esa posibilidad– era «colaborador», efectivamente, de los servicios antiterroristas y que fue captado por éstos gracias a la intermediación de Koldo García, la mano derecha de José Luis Ábalos, que venía colaborando desde tiempo «más pretérito» con el instituto armado.

Según el compareciente, el empresario comenzó a tener una «relación» con el «servicio» desde «finales de 2017» ó principio de 2018, pero que él no le conoció personalmente hasta 2021. Eso sí, el compareciente no dio pistas del trabajo exacto que realizó el conseguidor para los servicios antiterroristas. Simplemente negó de manera categórica que fuera un «especialista en terrorismo yihadista» y se esmeró en defender «su colaboración en beneficio de la seguridad», al margen de sus imputaciones posteriores o sus presuntas actividades delictivas en esa época.

A pesar de que el mando de la lucha antiterrorista dijo no poder revelar más datos por su obligación de ser «tremendamente pudoroso y respetuoso con el núcleo más importante de nuestro trabajo», sí que confirmó que, tal y como también afirma el supuesto cerebro de la trama corrupta, participó en al menos un encuentro con agentes de servicios secretos extranjeros en una cacería (en Ciudad Real en febrero de 2023 en la que participaron al menos personal de la CIA y el FBI) y durante unas visita en junio de 2021 al Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE), el campo de la Unidad de Acción Rural (UAR), el grupo de élite de la Guardia Civil, en Logroño.

Vázquez señaló que este tipo de actividades en las que participaban «colaboradores» eran parte de las «relaciones ordinarias» con «servicios extranjeros». «Era elementos de conciliación con nuestros socios y aliados», definió esos encuentros en los que tomó parte De Aldama. Vázquez admitió que estuvo en esos dos eventos, pero que su relación con el empresario nunca fue de «amistad», sino exclusivamente «profesional».