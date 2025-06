Este es el contrato privado firmado por Cerdán que asegura que es dueño del 45% de una empresa de la trama

El contrato efectivamente existe y lleva las firmas de Santos Cerdán y del dueño de Servinabar Antxon Alonso, amén del sello oficial de la empresa. ... Al principio ambas partes dejaron caer que no era real, para luego ir matizando hasta acabar argumentando, al menos desde el lado de Cerdán, que en realidad no tenía ningún valor. Ahora, la Unidad Central Operativa (UCO) acaba de entregar el documento al Supremo y, según coinciden todas las fuentes consultadas, se trata de un contrato entre privados con todo el valor que la ley otorga a estos documentos, aunque no se eleven a registro. Es el contrato que demuestra que el 1 de junio de 2016, cuando la trama de Cerdán supuestamente comenzó a dar sus primeros pasos, Alonso vendió el 45% de su empresa al ahora exdiputado imputado por una cantidad poco importante: apenas 6.000 euros.

El contrato remitido este mismo martes por la UCO al juez Leopoldo Puente, y al que ha tenido acceso este periódico, consta de cuatro páginas y está firmado en todas ellas tanto por Alonso, en calidad de «administrador único de Servinabar 2000», como por Cerdán (con una rúbrica idéntica a la que se puede encontrar en, por ejemplo, su acta de renuncia de diputado de este mismo mes que ilustra esta información.) Al final del documento, un sello de la empresa con su respectivo NIF y su dirección postal en Mutilva (Navarra) certifican la veracidad de ese contrato. El primer punto de ese documento establece literalmente que Alonso «vende y transmite» un total de 1.350 participaciones de las 3.000 que componen la empresa (las que van del número 1.650 al 3.000) a Cerdán por un importe de 6.000 euros. En ese mismo acto, Alonso declara haber recibido esa cantidad. Firma de Santos Cerdán en su acta de renuncia al escaño y firma del mismo en el contrato que firmó en 2016 Firma de Santos Cerdán en su acta de renuncia al escaño y firma del mismo en el contrato que firmó en 2016 Firma de Santos Cerdán en su acta de renuncia al escaño y firma del mismo en el contrato que firmó en 2016 El informe remitido por la UCO junto al contrato detalla que esos cuatro folios fueron encontrados el pasado 10 de junio en el domicilio Antxon Alonso en la calle Nizeto Urkizu de la localidad vizcaína de Elorrio. Los agentes subrayan al juez que el hallazgo de este documento, puesto en cuestión por sus firmantes, fue autentificado por el sello de la letrada de la administración de justicia de los juzgados de Durango, que fue quien participó en ese registro. Es allanamiento, como otros que se produjeron en diferentes puntos de España, fue ordenado por el Supremo al poco de recibir el informe con los audios grabados por Koldo García que implicaban en la trama a Santos Cerdán y que finalmente provocó que fuera fulminado de sus responsabilidades en el PSOE por Pedro Sánchez. Sin «efectos formales» La defensa de Santos Cerdán, en declaraciones a este periódico tras entregar la UCO de urgencia el contrato al Supremo (después de ser reclamado por los abogados del exdiputado y del empresario navarro), explicó que este documento, en el que efectivamente aparece la firma de su cliente, no sé elevó a escritura publica ni tuvo «efectos formales» en el registro mercantil, por lo que niegan que haya recibido algún beneficio de la sociedad desde junio de 2016. Los letrados del exsecretario de Organización del PSOE enmarcan la firma de ese contrato en un contexto en el que el Partido Socialista Navarro (PSN) obtuvo su peor resultado electoral pocos meses antes. Por eso, Cerdán estudió la posibilidad de abandonar la política para dedicarse a la empresa privada, algo que al final no sucedió. Por último, avanzan estas mismas fuentes que el objeto social de Servinabar, creada en septiembre de 2015, en esa fecha era la consultoría de empresas. Solo el 28 de enero de 2020 esta firma cambió a ser una firma dedicada a la «elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación». Servinabar por su parte fue todavía más taxativa a la hora de negar cualquier acuerdo de venta. La empresa envió incluso un comunicado el jueves pasado, firmado por Alonso en su calidad de administrador único, en el que sostenía que el ex número tres del PSOE «no ha sido nunca, ni es socio» de la firma investigada por la Guardia Civil. Alonso incidía en que «no existe ninguna escritura en la que el señor Cerdán haya adquirido participaciones de la empresa». La nota de prensa sí que reconocía una relación de amistad entre el administrador de Servinabar y Cerdán, aunque aseguraba que «ha sido ajena a las actividades profesionales de cada uno».

