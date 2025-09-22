El Constitucional cierra la puerta al intento de Cerdán de anular su encarcelamiento

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto este lunes por unanimidad de sus magistrados inadmitir el recurso de amparo presentado por el exsecretario de Organización del ... PSOE, Santos Cerdán, contra su entrada en prisión provisional el pasado 30 de junio por su presunto papel director en la trama del 'caso Koldo', que investiga el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes entre los años 2018 y 2021.

La corte de garantías considera que el escrito de la defensa del exdiputado socialista carece de especial trascendencia constitucional para su tramitación, en línea con la doctrina marcada por este órgano hace algún tiempo para filtrar o restringir los asuntos que llegan al máximo intérprete de la Carta Magna.

En su recurso, los abogados de Cerdán, a quien el juez instructor del Tribunal Supremo decidió la pasada semana que siguiera en prisión por riesgo de destrucción de pruebas y/o manipulación de testigos, denunciaron una vulneración de sus derechos fundamentales al considerar que ha tenido «en todo momento un comportamiento ejemplar» con la Justicia, entre otros motivos. También alegaron que la decisión del encarcelamiento no estaba motivada.

La decisión del TC fue tomada por los tres integrantes de la Sección Segunda a propuesta del magistrado ponente, José María Macías, del denominado bloque conservador. En síntesis, destaca que el recurso de amparo se ha inadmitido también «por falta de agotamiento de la vía judicial previa, al no haberse invocado esta queja en tiempo y forma ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», encargada de supervisar las decisiones del magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente.

La impugnación ante el Tribunal Constitucional se registró a finales de julio pasado, cuando la defensa pidió su puesta en libertad y criticó que el alto tribunal había vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad, a la integridad moral o a no declararse culpable. En el escrito, sus abogados recordaron que el TC acepta revisar casos cuando estos plantean «una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales».

Según argumentaron entonces, «resulta más que evidente» que dicho requisito se cumple en este procedimiento por la posición que Cerdán ocupaba en el PSOE en el momento de iniciarse su investigación, aunque los tres magistrados de la corte de garantías no han opinado lo mismo ahora.