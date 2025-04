Los consejeros de Justicia del PP plantan a Bolaños

Los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han plantado este viernes al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños ... , en Barcelona. El desplante se ha producido en el marco de la conferencia sectorial de la Administración de justicia, celebrada en Barcelona. En el orden del día, la implementación de la ley de eficiencia del servicio público de justicia, que entró ayer en vigor.

La reunión se ha limitado a la asistencia de los consejeros de Justicia del País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias, ninguno de ellos gobernado por el PP. Los de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja, Región de Murcia, Galicia, Cantabria se han desplazado a la capital catalana, pero no han participado ni en la foto de grupo ni en el encuentro con el ministro de la Presidencia y de Justicia. Los consejeros del PP han calificado la reunión de pantomima, pues según han señalado no estaba previsto abordar la financiación de la llamada ley Bolaños. «Hoy a la foto no, pero ayer al canapé sí», ha replicado con ironía el ministro al plante de los dirigentes populares.

El ministro afirmó ayer que la entrada en vigor de la norma coincide con un momento crucial para la justicia. Esta ley permitirá, según su vaticinio, una mayor flexibilidad y la descongestión de los juzgados. La celebración de esta reunión en Barcelona muestra, a criterio del ministro del Gobierno, una nueva etapa de Cataluña en relación al resto de España y de lealtad institucional.