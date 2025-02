El Congreso debatirá sobre la cuestión de confianza de Sánchez el 25 de febrero La propuesta no legislativa no tiene ningún valor jurídico, pero sí tendrá un alto valor político, toda vez que incluirá una votación al final del debate

Cristian Reino Barcelona Martes, 18 de febrero 2025, 16:23 Comenta Compartir

El Congreso debatirá el martes que viene, 25 de febrero, la propuesta presentada por Junts que pide a Pedro Sánchez que se someta a una ... cuestión de confianza. La propuesta no legislativa no tiene ningún valor jurídico, pero sí tendrá un alto valor político, toda vez que incluirá una votación al final del debate, que constatará si el presidente del Gobierno mantiene el apoyo mayoritario del Congreso o no. A día de hoy, fuentes de Junts apuntan que Sánchez no es merecedor de su confianza. Para que cambie el voto de los de Puigdemont, deberían avanzar las negociaciones sobre el reconocimiento oficial del catalán en las instituciones europeas o el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. Queda una semana de intensas negociaciones.

Se espera que la moción de Junts se debata el martes y la votación podría ser el miércoles. Junts tenía registrada una moción sobre la ley de costas para la semana que viene. Pero su intención es sustituirla por la de la cuestión de confianza, una modificación que está prevista para este mismo martes por la tarde. Junts hace uso del cupo que dispone como grupo parlamentario para la presentación de propuesta no legislativas. De no hacer este cambio en las PNL, la cuestión de confianza podía haberse retrasado hasta septiembre. La moción de Junts fue aceptada a trámite hace quine días por la Mesa, tras aplazar su decisión en dos ocasiones. El PSOE cambió su posición después de ver las dificultades que tenía para aprobar los decretos ómnibus.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión