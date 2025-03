La Conferencia de Presidentes se reúne casi tres años después sin apenas margen para el acuerdo

Ni había clima para el acuerdo cuando el pasado 30 de julio Pedro Sánchez anunció su intención de convocar la primera Conferencia de Presidentes ... de la legislatura ni lo hay ahora, cinco meses después. El jefe del Ejecutivo se reúne este viernes en el Palacio de la Magdalena, en Santander, con los presidentes autonómicos para hablar de algunas de las cuestiones que más preocupan a los españoles: la carestía de vivienda, la gestión de la inmigración y la falta de personal sanitario. Pero toda la discusión estará condicionada por otro asunto de compleja resolución, la reforma de la financiación autonómica, aún más enconado tras el compromiso adquirido con ERC este verano para implantar en Cataluña una suerte de concierto fiscal.

El Gobierno es el primero en admitir sus bajas expectativas, especialmente, en lo que respecta a la inmigración. Los intentos de pactar una reforma de la ley de extranjería que haga obligatorio el reparto de menores cuando los centros de acogida superen un determinado porcentaje han chocado una y otra vez contra un muro en el último medio año. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, especialmente afectado por la cuestión, ya plantea, de hecho, ser él quien redacte con todos los grupos parlamentarios un real decreto ley para intentar desatascar la situación.

Compromiso bianual

A la cita de este viernes –la primera en más de dos años y medio pese al compromiso de Pedro Sánchez, plasmado en el reglamento interno, de convocar estas cumbres con una periodicidad bianual– el PP acude además presionado por Vox, que tras haber roto en julio sus coaliciones de gobierno, precisamente, por la disposición de los populares a negociar este asunto con el Ejecutivo, supedita ahora la negociación de los Presupuestos autonómicos a que no alcance un entendimiento con el Ejecutivo en esta sensible materia. Los de Alberto Núñez Feijóo afearon el jueves por la noche al Ejecutivo no haber recibido todavía el orden del día de la cumbre como estipula la normativa que la regula, mientras el ministro Óscar Puente acusaba a sus rivales de haber suspendido una cena a la que estaría invitado Sánchez por la anfitriona, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga -aunque desde el PP cántabro lo desmintieron después y dijeron que lo único previsto era un refrigerio informal entre presidentes regionales de este partido-.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres –a quien el primer partido del a oposición acusa de querer convertir este foro en una cortina de humo frente al señalamiento del empresario de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, contra él– sí mostró el pasado miércoles esperanzas de que en la cita pueda haber algún tipo de entendimiento respecto a la política de vivienda y al personal sanitario; y también varios barones apuntan a que puedan sentarse la bases para un principio de negociación. Pero existe una clara discrepancia entre los gobiernos del PP y el PSOE en torno a la eficiencia de la intervención del mercado del alquiler y hay quien, como el gallego Alfonso Rueda, propone incluso la derogación de la ley estatal pactada al final de la legislatura pasada por las fuerzas progresistas de la Cámara, con protagonismo especial de ERC y Bildu.

La Conferencia de Presidentes de este viernes, que protocolariamente abrirá el Rey, es la primera después de la que tuvo lugar en la Palma tras la erupción del volcán que arrasó la isla. Esta, que llega después de la dana que asoló Valencia, también abordará la cuestión de la respuesta a los desastres medioambientales a petición del presidente Carlos Mazón, quien reclama un plan nacional contra las inundaciones y un fondo de solidaridad extraordinario para hacer frente a catástrofes naturales.