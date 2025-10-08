HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez EFE

La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que Fiscalía no ve lucro en el software

El abogado justifica esta decisión "para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado" por la gestión del programa informático de la cátedra

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:15

Comenta

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha personado como perjudicada en el 'caso Begoña Gómez' al considerar que la actuación de la esposa del ... presidente del Gobierno y exdirectora de su cátedra de Transformación Social Competitiva pudo haberle «causado un perjuicio económico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  2. 2 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  3. 3

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  6. 6 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  7. 7 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea
  8. 8 Sí le querían
  9. 9 Una casa de diseño de Cáceres, el escenario perfecto para una velada única con sabor a Atrio: «Superó las expectativas»
  10. 10 La nueva Facultad de Medicina de Badajoz llevará el nombre de Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que Fiscalía no ve lucro en el software

La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que Fiscalía no ve lucro en el software