La Complutense mantuvo cuatro años el máster de Begoña Gómez aunque no funcionó desde el principio

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha retirado este curso 2024/2025 de su oferta académica el máster en Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña ... Gómez , pero solo lo ha hecho después de la imputación de la mujer del presidente. La UCM el pasado septiembre, sin embargo, formalmente justificó el fin de esta enseñanza y de la cátedra extraordinaria que le daba sustento (y que la mujer de Pedro Sánchez dirigía desde 2020 sin ser licenciada) por la falta de tirón entre el alumnado. No obstante, en realidad, ese máster no funcionó desde el principio, según revela uno de los mails incluidos en las diligencias previas en la que la esposa del presidente está imputada por corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

En ese correo, con fecha de 9 de septiembre de 2021, al inicio del curso 2021/2022, el segundo en el que se ofrecía el polémico máster, la propia Gómez escribió a todas las empresas que componía el «comité asesor y embajadores de la Cátedra extraordinaria TSC de la UCM», entre las que se encontraban sus dos principales patrocinadores, Caixa y Reale Seguros. En esa misiva básicamente la mujer Sánchez admitía ya la falta de respuesta de los alumnos y pedía a las firmas colaboradoras que captasen candidatos para participar en esa enseñanza y en el otro máster que ya tenía en marcha la imputada desde 2014, el de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.

«Nos gustaría solicitaros (…) vuestra colaboración para difundir las formaciones que tenemos en ella (Máster en TSC y Máster en Dirección de Fundraising), entre vuestros contactos, vuestra propia organización, colaboradores, proveedores, etc», reclamaba sin tapujos la codirectora

«El proceso de matriculación ya está en marcha. Estamos recibiendo solicitudes, pero lamentablemente nos estamos encontrando que los perfiles no tienen la experiencia profesional que nos gustaría para tener un ecosistema tan bueno como el del curso pasado», se justificaba Gómez, argumentando que en realidad no era que no había inscripciones, sino que los alumnos que se apuntaban no daban la talla que ella quería.

«Seguro que conocéis perfiles que puedan sumar y que quieran formar parte del cambio», insistía en su petición de ayuda, al tiempo que se parapetaba tras el nombre de grandes empresas para tratar de que le echaran una mano para captar alumnos. «En la primera edición hemos contado con un grupo de participantes de grandes empresas como Reale, Caixabank, Iberdrola, Santillana, ONCE, Banco Santander, Quirón Salud o Coca Cola Europacific Partners entre otros», recordaba.

Investigación de Peinado

El asunto sobre la respuesta real que tuvo este máster es uno de los ejes centrales de la investigación del juez Juan Carlos Penado en lo referido a la vinculación de Gómez a la Complutense,. Y es que magistrado indaga desde hace meses si hubo un posible trato de favor no solo en la puesta en marcha de esta titulación y cátedra extraordinaria (después de que la mujer del presidente llamara a Moncloa al rector Joaquín Goyache), sino también en el mantenimiento del máster en la oferta académica a pesar de que la falta de respuesta del alumnado. Aunque el directivo de la Fundación La Caixa Marc Simón afirmó durante su declaración que eran 248 en total, el juez le corrigió y le dijo que los testigos aseguran que no había más de 15 por curso, un número muy inferior a la media. Simón acabó reconociendo que esa cifra se la había facilitado la propia Gómez y que no sabía si estaba hinchada.

Sí que consta en el sumario la escasa aceptación que tenía el otro curso que impartía Gómez, el Máster en Dirección de Fundraising: solo 54 alumnos pasaron por esta enseñanza desde su fundación en 2014 hasta 2020. Una media de apenas 9 asistentes, muy por debajo del resto de máster del centro, lo que no impidió que en otoño de 2020 la universidad aceptara de manera exprés crearle una cátedra extraordinaria para su formación sobre TSC.