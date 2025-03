Un comisionista del 'caso Koldo' tenía «un pase especial» en el ministerio de Ábalos

El juez que investiga el 'caso Koldo' recoge en una resolución que el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, uno de ... los principales comisionistas de la trama, tenía un «pase especial» en el Ministerio de Transportes que dirigió José Luis Ábalos entre 2018 y 2021. De hecho, el auto señala que De Aldama supo de antemano que este departamento necesitaba adquirir material sanitario al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, y que tenía línea directa con la cúpula de Puertos del Estado, en cuyo consejo rector estuvo Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos.

De Aldama, según los investigadores, obtuvo un beneficio con los contratos públicos de las mascarillas de unos 5,5 millones de euros. Su papel en el entramado fue fundamental por su cercanía a García para que la empresa «instrumental» Soluciones de Gestión fuera la adjudicataria para el suministro de mascarillas en dos ministerios (Transportes e Interior) y dos administraciones (Canarias y Baleares). Ábalos dijo anoche en RNE que desconoce si existía el citado pase especial porque no estaba pendiente de «quién entra y sale». «Y luego, si existiera, pues no me consta», remató.

En la conversación intervenida por la Guardia Civil, De Aldama también se vanagloria con su interlocutor de su cercanía con el secretario general de Puertos del Estado, la entidad pública que les hizo la primera compra en China de miles de tapabocas por un importe de 20 millones.

Beneficios conocidos

El auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en el que impone medidas cautelares al presidente del Zamora, detalla su «vinculación directa» con el exasesor de Ábalos, a quien conocía desde al menos 2018. Pero, además, «el interlocutor de Aldama con Puertos del Estado fue Álvaro Sánchez, que participó en la adjudicación del contrato en calidad de secretario general».

La resolución del juez revela también que Koldo García conocía los beneficios obtenidos con los contratos tanto por De Aldama como por el empresario Juan Carlos Cueto, que ayer declaró como investigado, y que los tres eran conscientes de «la existencia de una investigación policial» sobre De Aldama.