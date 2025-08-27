Collboni esquiva en Jordania y Turquía el veto de Israel de viajar a Palestina

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viaja este miércoles a Estambul (Turquía). Lo hace procedente de Jordania, donde participará hasta el viernes 29 de agosto ... en los actos organizados por Eurocities, la red de alcaldes europeos, en apoyo de Ekrem İmamoğlu, exalcalde de Estambul, opositor de Erdogan, detenido y encarcelado bajo la acusación de corrupción. Fue destituido en marzo de su cargo de alcalde de la principal metrópoli turca y un juez decretó su ingreso en prisión. İmamoğlu es considerado el principal rival de Erdogan de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Collboni forma parte de la delegación de alcaldes que acuden en solidaridad con İmamoğlu, junto a los de Atenas, Budapest, Sofía, Utrecht, Zagreb o el número dos de París. El dirigente del PSC viaja de Jordania a Estambul. La semana pasada, el Gobierno israelí vetó su entrada en el país, después de que el consistorio barcelonés aprobara una resolución según la cual truncaba relaciones con el Estado hebrero y además volvía a activar la ruptura del hermanamiento de la capital catalana con Tel Aviv decretado en época de Colau. Collboni quería viajar a Palestina, donde había sido invitado por los alcaldes de Belén y Ramala, en Cisjordania. También tenía previsto viajar a Jerusalén.

Israel se lo impidió. Pero el alcalde continuó con su periplo por Oriente Medio. Reorientó su gira por la zona y ha mantenido el mensaje de apoyo a Palestina en plena guerra y en un momento de en que cada vez son más las voces que reclaman a Netanyahu que detenga la ofensiva sobre Gaza.

En Amán, el alcalde de Barcelona firmó con el alcalde de la capital jordana una declaración para reforzar la colaboración entre las dos ciudades. Además, Collboni anunció un gesto hacia Palestina de alto valor simbólico. Recuperó una idea que ya puso en práctica en su día Pasqual Maragall, exlcalde de la Barcelona olímpica, durante el asedio serbio a Sarajevo para apoyar a la capital bosnia. Se trata del distrito 11 (Barcelona tiene 10).

Tras visitar un campo de refugiados palestinos cerca de Amán, anunció la reactivación del Distrito 11, un instrumento que en los 90 sirvió para que Barcelona pudiera contribuir en la reconstrucción de Sarajevo, devastada por la guerra. En concreto, técnicos del consistorio trabajarán in situ en ciudades palestinas para colaborar en proyectos de urbanismo, salud, educación o accesibilidad. «Barcelona pasa a tener 11 distritos. Reafirmamos que nuestro compromiso con la ciudad de Gaza y con las ciudades de Palestina llega hasta el final», afirmó.