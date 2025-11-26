HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al fondo su presidenta Isabel Perelló. R. C.

El CGPJ examina la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general a Teresa Peramato

El pleno del Consejo vota hoy en un informe no vinculante si la persona elegida por Bolaños reúne los requisitos legales y está en condiciones de dirigir el Ministerio Público

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:24

Comenta

Teresa Peramato, la propuesta del Gobierno para ser la nueva fiscal general del Estado, pasa este miércoles el examen de idoneidad en el Consejo General ... del Poder Judicial (CGPJ). El pleno del órgano de gobierno de los jueces, formado por 20 vocales y la presidenta Isabel Perelló, se reúne a partir de las 12:00 de la mañana para valorar la propuesta y votar si cumple con las condiciones previstas para dirigir el Ministerio Público. Todo indica que no habrá ningún inconveniente para que el Consejo, en su informe no vinculante, le dé su aprobación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  2. 2 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  3. 3

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  4. 4

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  5. 5 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  6. 6 Despedida al subteniente Suero, el guardia civil que se especializó contra la violencia machista
  7. 7 Detienen a una familia que manipuló su empadronamiento en Almendralejo para recibir ayudas sociales
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura
  10. 10 Detenido el conductor de un cuadriciclo tras evadir un control, huir a pie y dar positivo en alcohol y drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El CGPJ examina la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general a Teresa Peramato

El CGPJ examina la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general a Teresa Peramato