Cerdán, sobre la supuesta grabación por el cobro de comisiones: «No recuerdo ninguna conversación de ese tipo»

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado este jueves que no recuerda haber participado «en ninguna conversación» sobre supuestos amaños de contratos ... y cobro de comisiones.

«No recuerdo ninguna conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo«, ha dicho Cerdán, antes de anunciar que ofrecerá una rueda de prensa en Ferraz cuando se haga público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo vincula supuestamente con actividades corruptas. «Estoy muy tranquilo porque no he cometido ninguna ilegalidad», ha destacado.

«Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar. Convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más», ha afirmado Cerdán en los pasillos del Congreso.

El PSOE también pospone las explicaciones que le exigen los socios parlamentarios y el PP para cuando el informe salga a la luz. «Cuando lo veamos y lo leamos, hablaremos. Incluso hablará el propio Santos», ha adelantado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Al llegar a su escaño en el Congreso, Cerdán ha sido recibido con gritos de «dimisión, dimisión» desde la bancada del PP.

El miércoles por la noche, tras la publicación de las primeras noticias, el partido emitió un contundente comunicado para defender a Santos Cerdán. «No ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública y jamás ha cobrado una comisión por ello», aseguraron los socialistas.