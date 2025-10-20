HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El comisario de Energía, Dan Jorgensen. EFE

Bruselas estudiará la propuesta española para acabar con el cambio de hora

El comisario de Energía apunta que «hace falta un análisis en profundidad» de la iniciativa y que tratará de lograr consenso entre los Veintisiete

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:33

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que estudiará la propuesta española para poner fin al cambio de hora. Durante el encuentro de ministros ... de Energía en Luxemburgo, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha apuntado que el Ejecutivo comunitario ha decidido «responder a los llamamientos de los Estados miembros de llevar a cabo un análisis en profundidad» sobre esta cuestión, que arrancará «pronto». Bruselas tratará de encontrar «una posición común» sobre el cambio de hora entre los Veintisiete y el mecanismo, por el que ajustamos el reloj dos veces al año, se mantendrá hasta que las instituciones europeas adopten una decisión al respecto.

