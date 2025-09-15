HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión de la delegación del Consejo de Europa con los vocales del CGPJ. R. C.

El bloque conservador del CGPJ denuncia a una delegación europea los «ataques» de Sánchez

Los integrantes de la Comisión de Venecia visitan España para conocer las opiniones de los actores judiciales sobre la reforma del sistema de nombramiento del gobierno de los jueces

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:05

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha defendido este lunes ante los integrantes de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo ... del Consejo de Europa que promueve el Estado de derecho, la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. En concreto, respaldan que doce de los 20 consejeros del Consejo sean elegidos por los propios magistrados, más si cabe tras los «ataques» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a algunos togados «que hacen política».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  4. 4 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  5. 5 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  6. 6 Retenciones en la A-66 por presencia de una vaca en la calzada
  7. 7 Las empresas y la Junta del transporte escolar rompen el acuerdo en el último momento
  8. 8

    El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura
  9. 9

    La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo
  10. 10 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El bloque conservador del CGPJ denuncia a una delegación europea los «ataques» de Sánchez

El bloque conservador del CGPJ denuncia a una delegación europea los «ataques» de Sánchez