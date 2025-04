El bipartidismo recobra su fortaleza una década después

«No podemos hablar del fin, pero sí del principio del fin del bipartidismo. Hay que echarlos porque son los culpables de la ruina del ... país». Esta frase la pronunció Pablo Iglesias la noche del 25 de mayo tras confirmarse los resultados de las elecciones europeas que otorgaron por sorpresa a Podemos cinco parlamentarios en la cámara de Estrasburgo. Ciudadanos, el otro partido de nueva cuna, logró otros dos escaños. «Muchos españoles han levantado la mano y han dicho basta al PP y al PSOE», añadió por su parte Albert Rivera.

Tanto el líder de la formación morada como el de los liberales hablaron con datos en la mano. Desde el bipartidismo forjado tras la desaparición de la UCD en las generales de 1982 y después de la del renovado CDS de Adolfo Suárez, PSOE y PP nunca habían caído tan bajo como lo hicieron en 2014. Los populares se impusieron en aquellas europeas con el 26% de los votos frente al 23% de los socialistas. El batacazo en el caso del PSOE supuso la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba como líder del PSOE y la apertura de unas primarias que encumbraron a Pedro Sánchez al liderazgo del partido gracias al apoyo de la por entonces todopoderosa baronesa andaluza Susana Díaz.

Las elecciones generales de 2016 no hicieron más que dar la razón a Iglesias y Rivera. Mariano Rajoy perdió su mayoría absoluta al dejarse por el camino 63 diputados mientras que el PSOE perdió otros 20. Ciudadanos ascendió hasta los 40 y Podemos, pese a obtener menos votos que los de Rivera, obtuvo 42. Iglesias entonces lo tuvo claro. La alianza con Izquierda Unida que él mismo rechazó desde un principio le podía servir ahora para dar el 'sorpasso' al PSOE, convertirse en primera fuerza de la izquierda y obligar así a los socialistas a elegir entre apoyar un nuevo Gobierno de Rajoy o a uno de Podemos para el que llegó a ofrecer en público a Sánchez la vicepresidencia. Iglesias falló en sus pronósticos y no solo no superó al PSOE, sino que desencadenó una crisis interna en la formación morada que dinamitó al partido.

Iglesias y Rivera avanzaron diez años atrás el fin de la hegemonía de PSOE y PP. Hoy ambos están fuera de la política

Diez años después de su aquel sentenciado fin del bipartidismo tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera están fuera de la política. Podemos trata de recuperar protagonismo a la izquierda del PSOE mientras que Ciudadanos ha sido absorbido por el PP tras un proceso de lenta agonía.

A la cabeza en la UE

PP y PSOE sumaron el pasado domingo el 66% de los votos frente al 49% de 2014. No solo eso. En estas elecciones europeas los de Feijóo solo han sido superados en porcentaje de voto por sus correligionarios conservadores polacos de Donald Tusk y por los de Croacia. El PSOE es la fuerza socialdemócrata más votada también en porcentaje solo por detrás del PS portugués, los laboristas de Malta y la coalición rumana entre socialistas y liberales.