Belarra pide al PSOE «no desperdiciar la legislatura» y aprobar las leyes pendientes

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 12 de marzo 2023, 14:03 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

La frágil tregua que PSOEy Unidas Podemos se dieron el pasado viernes tras el acuerdo en la reforma del sistema de pensiones voló este domingo por los aires. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, recuperó el tono duro de los días anteriores, cuando los socios del Gobierno evidenciaron su ruptura en el Congreso durante la votación de la toma en consideración de la modificación de la ley del 'solo sí es sí', y pidió a los socialistas el desbloqueo de la ley de vivienda no ya por su contenido, sino «aunque sea por electoralismo».

Podemos percibe como negativo presentarse en la cita electoral del próximo 28 de mayo, cuando se celebran las municipales y autonómicas, con las manos vacías en los asuntos de la vivienda o la derogación de la ley mordaza. También creen que la legislatura puede no dar más de sí tras esta cita, como señalan fuentes del partido. Belarra recordó a su socio que tienen «la obligación de gobernar y aprovechar hasta el último minuto de este gobierno para abordar los problemas estructurales que tienen los españoles». «No podemos desperdiciar la legislatura despejando los balones de la derecha», zanjó.

La negociación de vivienda, que lleva tres años encallada, está bloqueada en estos momentos en el Ministerio de Economía, que el miércoles puso sobre la mesa la propuesta de alzar el tope a los precios del alquiler hasta el 3%. Pero la solución, que pasaría por ser temporal, no termina de convencer a Podemos ni tampoco a EHBildu o Esquerra, que forman parte activa de las conversaciones y sus votos parlamentarios son clave para aprobar la ley.

Hace unos días tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaron que quedaban «muy pocas cuestiones por cerrar» para alcanzar un acuerdo en torno a la aprobación de esta norma, que en su opinión estaba «prácticamente hecha». Sin embargo, la líder podemos corrigió al ala socialista del Gobierno y negó ningún pacto sobre este tema. Un diagnóstico compartido por el diputado de de la coalición abertzale Oskar Matute, que este domingo desveló en Radio Euskadi que, junto a ERC, están «presionando» para acordar lo que son más que unos simples flecos: la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, la delimitación de las zonas tensionadas y la consideración de grandes tenedores. «Queremos una ley que sea efectiva y dé soluciones reales. No queremos parches», afirmó el parlamentario vasco.

En ese contexto, Belarra, en un acto este domingo en Madrid con candidatos de su partido a las elecciones autonómicas titulado 'Vivir, no sobrevivir', redobló el pulso que mantiene conFerraz al sugerir que la norma está bloqueada porque «el exministro socialista Joan Clos, ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de España, tiene una agenda de contactos muy larga». También planteó que hay gente que cree que la tardanza del PSOE «tiene que ver con las reuniones con los fondos buitre».

Declaraciones que contribuyen a avivar el enfrentamiento de la semana pasada en el seno de la coalición, cuando varios dirigentes socialistas mostraron «malestar» por el tono de Podemos, que, entre otros mensajes, les habían acusado de «traicionar» al feminismo. Pero pese a la escalada de tensión, desde ambas alas del Ejecutivo niegan una posible ruptura precipitada y mantienen que acabarán la legislatura de la mano.

El llamamiento de Díaz

En medio de la pugna, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoce que la coalición «nunca debería haber llegado hasta aquí. No me gusta esta forma de hacer las cosas». La líder gallega, que sigue avanzando en la construcción de Sumar, su proyecto político, ha mantenido un perfil bajo en la batalla por la modificación de la norma estrella del Ministerio de Igualdad y espera confirmar en «pocas semanas» si finalmente es candidata a liderar el espacio político situado a la izquierda del PSOE. Pero en medio de la crisis del 'solo sí es sí' ya ha trasladado que las negociaciones no se iniciarán hasta el verano.

Los socialistas también tratan de pasar página a la traumática división por la ley de Igualdad y este fin de semana presentaron su lema de la campaña electoral:'Defiende lo que piensas'. Un eslogan con el que, señalan desde el partido, buscan hacer «un llamamiento a la reflexión, a confrontar los hechos frente a los bulos, la política útil frente al insulto vacío y la descalificación». La ministra María Jesús Montero, que este domingo participó en un acto de la formación en Mérida, se refirió a estas rencillas por el 'sí es sí' como «discrepancias técnicas puntuales, de las que ocurren de vez en cuando».

Pero en Podemos, donde prefieren hablar de «discrepancias políticas», no olvidan la imagen de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en total soledad en la bancada del Gobierno en el Congreso durante debate de la toma en consideración de la reforma del 'sí es sí'. «Necesitamos tener más fuerza, aunque nos intenten doblar, aunque intenten dejar a Irene sola en el pleno», lanzó Belarra como crítica directa a algunos ministros de la coalición y a la propia Díaz.