Belarra emplaza al PSOE a cuidar a sus socios de investidura para reeditar la coalición

Ione Belarra avisa al PSOE: si quiere revalidar la coalición tras las generales previstas para diciembre primero debe cuidar a sus socios de investidura. La ... líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales lanzó la advertencia este jueves después de que el Congreso aprobase la Ley de Bienestar Animal, en la que una enmienda socialista apoyada por PP y Vox eliminó la protección a los perros de caza. Para Belarra, es un ejemplo más de como el PSOE ha virado hacia la derecha, como ya ha hecho antes con la reforma de la ley del 'solo sí es sí' o con el fracaso de la derogación de la ley mordaza.

«Si queremos tener cuatro años más de Gobierno progresista, es fundamental cuidar la mayoría de la investidura, que es la que nos ha permitido los principales avances de esta legislatura», afirmó Belarra en los pasillos del Congreso, quien añadió aún así que este es «un buen Gobierno».

Permanencia en el Gobierno

Pese a los choques internos de la coalición, Podemos no se plantea la ruptura. La formación morada mantiene que su presencia en el Gobierno es el motor en los avances sociales que se han producido en los últimos tres años. De hecho, los morados se atribuyen la paternidad, en detrimento del PSOE, del Ingreso Mínimo Vital, el tope al precio del gas, la puesta en marcha del escudo social durante la pandemia, los avances en derechos feministas o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Tanto Belarra como Irene Montero han insistido en las últimas semanas, en las que la relación con el PSOE pasan por sus horas más bajas, en la necesidad de mantenerse dentro del Consejo de Ministros, el lugar donde se toman las decisiones, justifican. El argumento de Podemos es que puede que no se haya avanzado tanto, pero que sin ellos en el Gobierno se habría avanzado aún menos. La formación morada no solo descarta romper la coalición, si no que ya piensa en reeditarla si en diciembre los números lo permiten.