La investigación a Otegi por un crimen de ETA en 1980 da otro giro a la campaña vasca

La de las elecciones vascas de este domingo era una campaña anodina hasta hace apenas tres días, pero en su tramo final ha terminado cogiendo vuelo. El requiebro del candidato de EH-Bildu, Pello Otxandiano, para no reconocer a ETA como banda terrorista y el ... ataque con gas pimienta al aspirante del PNV, Imanol Pradales, removieron el martes el avispero cuando los últimos sondeos publicados apuntaban a una victoria histórica de la izquierda abertzale. Y ayer fue la decisión de la Audiencia Nacional de reabrir la causa contra el líder de la coalición independentista, Arnaldo Otegi, por el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta, en 1980, lo que vino a cambiar el son.

El Ministerio Público archivó en febrero las diligencias que había abierto en 2020 sobre este crimen después de que la Fiscalía General se negara a prorrogarlas, en contra de la solicitud del fiscal del caso y a pesar de que faltaba incorporar un informe clave de la Guardia Civil sobre la preparación y ejecución del atentado mediante dos disparos en la cabeza por la espalda. Ahora, el juez Luis Francisco de Jorge Mesas ha decidido reabrirla, según un auto al que ha tenido acceso este periódico, tras una denuncia de Dignidad y Justicia, el colectivo de víctimas que dirige Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado y parlamentario madrileño del PP.

La mañana había comenzado con el intento de Otxandiano de recomponer la figura tras lo que sus adversarios consideraban un «patinazo» recibido como agua de mayo. En los últimos días no habían dudado en explotar su negativa a admitir que ETA fue una organización terrorista, para tratar de activar a sus electorados y erosionar el aparente estado de gracia en el que se encuentra EH Bildu. «Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón», dijo primero en Radio Euskadi y luego ante sus rivales en el debate organizado por El Correo.

El candidato abertzale también defendió que EH Bildu está «abordando el relato del pasado» y que está «absolutamente comprometido y va a seguir dando pasos con firmeza, con discreción, como deben hacerse las cosas, fuera del contexto electoral». Su retórica suavizó el impacto de sus anteriores declaraciones, pero tampoco ayer condenó los crímenes de la banda. Y aunque reconoció que son «insuficientes» los pasos dados por Sortu, partido matriz de su coalición y heredera de Batasuna, a la hora de reconocer el daño causado, dejó claro que desde su punto de vista también el Estado debe hacer un recorrido ético. «Esto trata precisamente de encontrarnos en un camino dando pasos insuficientes, que estamos en 2024 y que tenemos una posibilidad para avanzar», alegó.

«Derrotada hace diez años»

Ni Pedro Sánchez -quien, no obstante, confirmó en una comparecencia en Bruselas que no romperá con la formación- ni el resto de candidatos consideraron que la disculpa cambie nada. El presidente del Gobierno aprovechó la ocasión para atizar al PP. «Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ETA no fue una organización armada, como tampoco fue un movimiento de liberación nacional, como dijo el señor Aznar en su momento. Fue una banda terrorista derrotada por la democracia española hace más de diez años», adujo. El aspirante del PNV, Imanol Pradales exigió claridad. «Hay que decir que matar estuvo mal. Euskadi necesita un lehendakari que mire al futuro, pero no con una mirada selectiva», advirtió.

Fuentes del PSE sostienen que, lejos de ayudar a Otxandiano, el intento de corregir el tiro resulta «aún más insultante» y confirma que «son sectarios y siguen persiguiendo su ortodoxia». Sin embargo, la actuación judicial contra Otegi sí generó cierta inquietud en los dos socios del Ejecutivo vasco, que aspiran a reeditar su alianza. Su temor es que la decisión del juez reavive el discurso que presenta a Bildu como víctimas frente a un «Estado represor». Tanto el PNV como los socialistas pasaron ayer de puntillas sobre el asunto para no alimentar esa lectura. Pero ambos asumen que puede tener réditos para su rival. «No hay más que ver sus redes sociales», concluían ayer en la cúpula peneuvista.