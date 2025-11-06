HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imágenes de los sobres del PSOE a Ábalos y Koldo del sumario R.C:

La Audiencia Nacional abre una investigación sobre los sobres del PSOE a Abalos y Koldo

El Supremo instó al juez del caso Koldo a indagar sobre estos pagos después de que el partido no aclara el origen del dinero

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:11

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la ... pandemia, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

