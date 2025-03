La asesora de Moncloa calla en el Senado para no complicarse antes de declarar en el 'caso Begoña Gómez'

Melchor Sáiz-Pardo Viernes, 29 de noviembre 2024, 11:14 | Actualizado 16:19h. Comenta Compartir

«Agradezco su interés en mi persona, pero dado que las cuestiones que le interesan de mi declaración se encuentran judicializadas no contestaré a las ... preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar». Y poco más. María Cristina Álvarez Rodríguez, la alto cargo de Moncloa que -según los mails incorporados al 'caso Begoña Gómez'- se ocupaba de gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) guardó silencio este viernes ante la comisión de investigación del Senado sobre la 'trama Ábalos-Koldo'.

A pesar de las críticas de la oposición por el silencio de Álvarez, singularmente del senador popular Alfonso Serrano, que recordó que no está imputada y que dudó del derecho a que pudiera no responder, la directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno no abrió la boca, más allá para repetir, cada vez que era interpelada, que se acogía a su derecho de no declarar. Así, durante una hora y cuarto. La asesora, amiga de Gómez antes de incorporarse a Moncloa, no quiso complicarse lo más mínimo, sobre todo teniendo en cuenta que este pasado jueves el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid le citó para interrogarla el próximo 20 de diciembre. Juan Carlos Peinado, el juez del 'caso Gómez' la ha convocado a declarar, de momento como testigo (o sea, entonces sí, con obligación de declarar y de no mentir), después de que las acusaciones de esas diligencias previas pidieran su interrogatorio como imputada para que María Cristina Álvarez aclare, entre otras cuestiones, en qué consistían esos trabajos que hacía como asistente personal de la esposa del jefe del Ejecutivo o «quién le encomendó esas labores» que desarrolló «al menos entre 2021 y 2024». Noticias relacionadas Hidalgo niega haberse reunido con Sánchez y afirma que Air Europa fue maltratada por el Gobierno Begoña Gómez se autoinculpa por error y entrega pruebas de que la directora de Moncloa trabaja para ella El silencio Álvarez dejó en el aire esas y otras cuestiones claves de su figura. Preguntas que igualmente le hicieron los senadores: quién la nombró; quién le daba las instrucciones de su trabajo; de quién depende orgánicamente, cuáles son sus funciones reales; qué funciones recoge su contrato; por qué, pese a tener un salario y un puesto público, se dedicaba a gestiones de «clientes personales y privados» de Begoña Gómez… La citación de Álvarez, tanto en esta comisión de investigación como por el juez Peinado, se produce con su figura en el centro del huracán. Este jueves, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió el trabajo de la asesora para Gómez porque «los ciudadanos deben saber que en toda la historia, todas las parejas de los presidentes han tenido una persona que colabora en sus tareas de organización y logística». 'Fuego amigo' Además, el nombre de esta responsable de Moncloa viene copando noticias durante toda la semana después de que el pasado lunes la defensa de Gómez, en una suerte de andanada e 'fuego amigo', aportara varios mails para intentar exculpar a su cliente de la acusación de apropiación indebida (por haberse quedado para sí el famoso software de la Complutense) pero que, en realidad, certificaban que la directora trabajaba como asistente personal suya en la universidad y que era esta alta funcionaria la que, a pesar de estar pagada con dinero público y ocupar un cargo público, se ocupaba del día a día de la cátedra. El nombre de esta asesora de Moncloa, que entró en Presidencia el 16 de julio de 2018 a los pocos días de la llegada de Sánchez al poder, saltó a los medios el pasado 14 de noviembre al conocerse el contenido de otros mails adjuntados a la causa contra Gómez por tráfico de influencias, corrupción y, desde hace unas semanas, también por apropiación indebida e intrusismo profesional. En esos mails, en consonancia con los remitidos ahora al juez por la propia imputada, se evidenciaba que Begoña Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021 y hasta febrero de este año a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que Álvarez era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras con este programa docente o que fue la responsable directa de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid (IFEMA) por encargo de la mujer de Sánchez.

