Inés Arrimadas abandona la política tras la renuncia de Ciudadanos a las generales

Inés Arrimadas abandona la política. La expresidenta de Ciudadanos y actual portavoz parlamentaria ha puesto punto y final a su trayectoria esta mañana en una rueda de prensa desde la propia Cámara Baja, disipando de esta forma los rumores que la situaban en las listas del PP de Alberto Núñez Feijóo de cara al 23-J.

«He decidido dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a la política. He tenido aciertos y errores, pero todo lo que he hecho ha sido por el bien de mi país. Quiero agradecer a Ciudadanos, a ese proyecto imprescindible para España; a Albert Rivera, por la oportunidad que me dio para estar en este proyecto», ha apuntado la dirigente andaluza.

Arrimadas ha aprovechado la ocasión para repasar algunos de los momentos más relevantes de su trayectoria, como el triunfo al nacionalismo en Cataluña en 2017 o el cambio que lograron en Andalucía en 2018 al poner fin a décadas de gobiernos socialistas.

Ayer mismo su compañero y portavoz adjunto del partido, Edmundo Bal, cargaba contra ella por ser la artífice, según el abogado del Estado, de la decisión que tomó ayer el Comité Nacional de no concurrir a las próximas elecciones generales tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez este lunes.

La realidad es que la dirigente liberal defendió tras los resultados del 28-M que los naranjas no podían permitirse otra debacle electoral como las sufridas en las últimas citas, algo que fue clave para la decisión adoptada por el Comité Nacional.

Ciudadanos pierde de esta forma a su principal activo político. Arrimadas iba a ser quien, previsiblemente, liderara la candidatura de los liberales a las generales -que se iban a celebrar en diciembre-. Pero el adelanto electoral ha sumido al partido en el peor de los escenarios y los liberales pasan a centrarse únicamente en las elecciones europeas que tendrán lugar en 2024.

La de Arrimadas es la segunda marcha del partido de un presidente tras la de Albert Rivera en 2020, cuando este abandonó la formación naranja tras la debacle electoral que sufrieron los liberales en las generales de 2019.

Su marcha, además, se suma a la de otros naranjas que han visto como su final político se ha acelerado a tenor de los acontecimientos. Félix Álvarez (Felisuco), candidato del partido a la Presidencia de Cantabria, -que tampoco logró ningún escaño-, dimitió ayer.