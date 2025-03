Antonio Maíllo se impone en las primarias de IU a la ministra Sira Rego y será el líder de la formación

Fin de la interinidad en Izquierda Unida. El excoordinador de la formación en Andalucía, Antonio Maíllo, sucederá a Alberto Garzón al frente de la organización. ... Lo hará tras imponerse con contundencia en las primarias del partido sobre la otra candidata favorita, la ministra de Infancia y Juventud Sira Rego, con la que ha mantenido un duro pulso en los últimos meses.

La lista de Maíllo recibió el 53,4% de los votos de la militancia (4.463 sufragios) frente al 23,4% de apoyo obtenido por rego (1.957 papeletas), durante un proceso que se celebró la semana pasada a lo largo de seis días y en el que participó un total de 8.350 afiliados.

El nuevo coordinador general de IU será proclamado oficialmente este domingo, en la segunda jornada de la XIII Asamblea Federal de la formación. La Ejecutiva entrante tendrá como una de sus primeras labores definir en los próximos meses el modelo de relación con Sumar, tensionado tras las discrepancias por la elaboración de la lista electoral de las europeas (relegados a una cuarta plaza), aunque Maíllo ya ha apostado claramente por integrarse en la plataforma y apuesta por el entendimiento con Yolanda Díaz.

Precisamente, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar dio la enhorabuena en sus redes sociales al político andaluz por su victoria, todo pese a que ella apostó por Rego como cuota de IU para acceder a un ministerio en el segundo Gobierno de coalición. «Seguiremos trabajando y tejiendo alianzas comunes para mejorar nuestro país. Juntas somos más fuertes», deseó la líder gallega.

No es la única cuita que sacudió al espectro magenta del Congreso. Sumar celebrará «en los próximos días» la primera reunión del la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición con el PSOE, como venía exigiendo Díaz desde hace tres meses. La idea, como explicó este martes el portavoz de su grupo parlamentario, Íñigo Errejón, que no quiso dar la fecha exacta del encuentro «por discreción», es «relanzar» la labor del Ejecutivo después del «punto y a parte» anunciado por Pedro Sánchez tras sus cinco días de «reflexión», «acelerando» la agenda social y planteando también la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza'. «De la Reflexión hay que venir con medidas, no con llamamientos al debate público», lamentó Errejón en rueda de prensa, horas después de que Díaz hubiera reconocido en una entrevista en RNE que había pedido a los socialistas celebrar la cita «de inmediato».

La comisión llega con retraso tras formar parte del acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Sumar y cuando los de Díaz están sufriendo una racha de discretos resultados en el ciclo electoral.