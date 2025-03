Ex altos cargos defenestrados de Vox cierran filas en torno a Espinosa de los Monteros

La renuncia de Iván Espinosa de los Monteros a permanecer en el primer plano político ha agrandado la brecha entre las principales familias ideológicas que ... conforman Vox, y que hasta ahora habían tenido en la jefatura de Santiago Abascal y los éxitos electorales el pegamento para remar en una misma dirección. El descenso en diputados tras el 23-J se daba más que asumido en el partido. El objetivo era ser decisivos para que Alberto Núñez Feijóo se viese obligado a pactar una coalición en la que Abascal ocupase una vicepresidencia. Hubiera sido el colofón a la entrada en los gobiernos regionales de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón

Los números no dieron y los de Abascal se dejaron por el camino hasta 19 diputados, una caída que además de importantes consecuencias económicas les impedirá presentar nuevas mociones de censura o recursos ante el Tribunal Constitucional, sus armas preferidas durante la pasada legislatura para hacer oposición a la coalición de Pedro Sánchez. El vicepresidente de Vox Jorge Buxadé reconoce que a nivel interno se ha hecho autocrítica, pero se ha negado a revelar hasta qué punto ha alcanzado esta reflexión.

Las críticas

Sí se han pronunciado ex dirigentes de la formación que enfilaron la puerta de salida por voluntad propia o directamente fueron apeados de unas listas al Congreso que se confeccionaron bajo la atenta mirada de Buxadé, proveniente ideológicamente del falangismo y que tras la salida de Espinosa de los Monteros se erige como el hombre fuerte en la sombra del partido.

Muchos de estos defenestrados cerraron filas este miércoles en torno a Espinosa de los Monteros, al que un día después de su renuncia hasta le llegan ya cantos de sirena desde el PP, partido al que apoyó en el pasado.

«Se están produciendo una serie de experimentos en el ámbito de Vox, que llevan a unos resultados y es evidente que, determinados cambios en unos casos de posturas y en otros casos de personas, pues están llevando a unos resultados distintos», resumió en RTVE el ex diputado Víctor Sánchez del Real, quien fue uno de los vetados en las listas al Congreso.

Macarena Olona, la candidata de Vox en las pasadas elecciones andaluzas y que abandonó el partido días después también se despachó contra su antigua formación y su deriva radical.

Hoy sólo diré algo. El silencio que he mantenido por mi no lo mantendré si el acoso lo sufre él. Porque en la salida todo son buenas palabras. El acoso organizado llega después. Recordadlo cuando estéis descorchando la botella: 19. https://t.co/tkA4jz7feH pic.twitter.com/IOvHk0gSb7 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 8, 2023

Ruben Manso, otro exdiputado, ex gurú económico de Abascal y fiel a Espinosa de los Monteros, lamentó la deriva de Vox. «Este partido del que muchos hacían una caricatura que, como toda caricatura era injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella y no al épico retrato que algunos, con Espinosa de los Monteros de maestro, iban pintando», criticó antes de concluir que «el partido no tiene futuro».