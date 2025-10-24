Almeida reconoce que no debió apoyar la iniciativa de Vox sobre el supuesto síndrome posaborto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que no debió apoyar la iniciativa de Vox que obligaba a los empleados ... del Ayuntamiento a informar a las embarazadas de un supuesto síndrome posaborto. «Nos equivocamos», ha asegurado Almeida durante un pleno extraordinario propuesto por el PSOE y Más Madrid para reclamar al gobierno municipal que no ejecutara el acuerdo con Vox sobre proporcionar información del síndrome postaborto.

Lo que hará finalmente Madrid, según ha explicado Almeida, será ofrecer información sobre las posibles consecuencias del aborto a quienes la pidan de manera «libre y voluntaria», no obligatoria, como sostenía el texto aprobado conjuntamente por el PP y Vox. La propuesta de Vox, ha reconocido el alcalde, incluía «categorías científicas que no existen».

«Aunque votamos a favor, y no lo debimos hacer, porque se apoyaban categorías científicas que no existen, un informe de los servicios jurídicos concluye que tenemos capacidad de proporcionar información libre, sin carácter obligatorio, y eso es lo que vamos a hacer», ha señalado Almeida.

La decisión del edil madrileño de aprobar la propuesta de Vox acabó abriendo una herida en el PP después de que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se negara a elaborar un registro de médicos objetores, como manda la ley. La discusión obligó a intervenir al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que en una carta publicada en sus redes sociales dijo: «Mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes».