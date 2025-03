La ministra Alegría se lanza a arrebatar al crítico Lambán las riendas del PSOE de Aragón La portavoz del Gobierno anunciará este sábado su candidatura para sustituir al barón, que no se presenta a la reelección pero pretende dejar un sucesor afín

No había ya, desde hace varias semanas, dudas de que lo haría. La incógnita era cuándo. Y ya está resuelta. Pilar Alegría dará este sábado ... el paso de lanzar su candidatura para hacerse con las riendas del PSOE de Aragón, que desde marzo de 2012 controla Javier Lambán, uno de los mayores críticos de Pedro Sánchez junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Lambán no opta ya a la reelección pero sí ha dejado siempre claro su deseo de que la formación no caiga en manos de portavoz del Gobierno.

La propia dirigente socialista, también ministra de Educación, ha levantado la liebre. Sin afirmar expresamente su intención, ha anunciado en su cuenta de X este mediodía que mañana protagonizará un acto con militantes en el pabellón municipal de su pueblo, en La Zaida, Zaragoza, a las 11.30, con un mensaje entusiasta. «Va a ser un día importante y lo quiero compartir con vosotras y con vosotros. ¡Os espero!». No está escrito en ningún lado que el suyo vaya a ser un paseo militar, como ocurrió, una vez dimitido entre fuertes presiones Juan Lobato, con la candidatura del también ministro Óscar López a liderar el PSOE de Madrid. El expresidente aragonés, enormemente combativo con las cesiones al independentismo, tiene 'a priori' gran ascendencia sobre las agrupaciones provinciales de Zaragoza, la mayor en número de militantes, y Teruel. La ministra, en cambio, cuenta de salida con el apoyo de la agrupación provincial de Huesca, más alineada con Ferraz pero minoritaria. En el entorno de Alegría sostienen, sin embargo, que el 'lambanismo' está mucho menos cohesionado de lo que a lo que su referente cree y que en los últimos meses han logrado recabar apoyos entre sus huestes. De momento, nadie afín a Lambán ha anunciado su candidatura, aunque hay tiempo; oficialmente, hasta el 24 de enero. Pero el temprano anuncio de la ministra tiene precisamente por eso algo de ataque sorpresa. Aunque la decisión de presentarse estaba tomada ya antes del congreso federal celebrado en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, su equipo aseguraba hasta ahora que no había prisa para dar el paso. Al hacerlo, da a entender que se siente fuerte. Si hay rival, el 16 de febrero se celebraría la primera vuelta de primarias y el 23, la segunda, en caso de que ningún candidato superara el 51% de los votos. El congreso regional en el que resultará elegido el nuevo equipo de dirección queda para el 15 y 16 de marzo. Hasta ahora, los nombres con más presencia en las quinielas han sido los del líder de los socialistas zaragozanos, Juan Antonio Sánchez Quero -en teoría, el que más apoyo podría concitar- y la portavoz socialista en las Cortes, Mayte Pérez. Queridos militantes del PSOE de Aragón:



Este sábado, 21 de diciembre, nos vemos a las 11´30 horas en el pabellón municipal de mi pueblo, La Zaida.



Va ser un día importante y lo quiero compartir con vosotras y con vosotros.



¡Os espero! — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 20, 2024 Los partidarios de Alegría - que como Óscar López; Diana Morant y Ángel Víctor Torres tiene intención de compatibilizar su eventual liderazgo orgánico con el cargo ministerial- alegan que ella ya ha demostrado que puede ganar al hoy presidente del Gobierno de Aragón, el popular Jorge Azcón, al que se impuso en las urnas cuando ambos se enfrentaron en las municipales de 2019. Es cierto que ganó en votos, pero la suma del PP, Ciudadanos y Vox otorgó a Azcón la alcaldía de Zaragoza. Lambán, que la tuvo como consejera de Innovación, Investigación y Universidad, no ha llegado a descalificarla jamás en público pero en una entrevista en 'El País' el pasado fin de semana sí planteó una reserva genérica sobre su designación que le afecta de lleno. «Un ministro tiene que gobernar y tiene que gestionar para todos los españoles y compatibilizar eso con ejercer la oposición a un presidente autonómico me parece -dijo- francamente anómalo». Espadas no resuelve Otro liderazgo que está pendiente de decisión es el de la federación más numerosa del PSOE, la de Andalucía, muy de capa caída desde que perdió su antaño omnímodo poder institucional (apenas conservan las diputaciones de Sevilla y Jaén, cuya capital está a un paso de reconquistar con una moción de censura). En el partido se da por sentado que Juan Espadas, exalcalde de Sevilla y secretario general desde que en 2021 Sánchez lo impulsó para terminar de enterrar a Susana Díaz, está dispuesto a dar un paso al lado visto su escaso tirón electoral. Pero este viernes, en el comité director que aprobó el calendario del próximo congreso regional, el 22 y 23 de febrero en Armilla (Granada) se limitó a decir que ahora «deja paso y peso a la militancia» para la «renovar» el proyecto y «hacerlo más fuerte». El nombre que recorre la formación para sustituirlo es el del adjunto a la secretaría de Organización en la dirección federal del PSOE, Juanfran Serrano, de 36 años, pero su posible candidatura no está cerrada.

