HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?
El abogado Gonzalo Boye, antes de una comparecencia en el Tribunal Supremo. E. P.

El deshielo que viene

Entre líneas ·

El abogado de Puigdemont anticipa un acercamiento entre Junts y el PP que eleva la incertidumbre sobre la viabilidad de la legislatura

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

La semana termina con una bronca monumental entre el PP y el PNV a punto de iniciarse las vacaciones de verano. Pero se inició con ... una entrevista en el diario La Razón con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que resulta muy significativa y puede ofrecer algunas pistas de futuro bastante reveladoras. El letrado que defiende al expresidente de Cataluña entra de lleno en el terreno político y allana las relaciones entre Junts y el PP. De entrada porque arremete contra Pedro Sánchez, del que considera que «no es estadista» y sostiene que debería comenzar a preparar su estrategia de defensa jurídica para el día en el que deje de estar en La Moncloa. Nadie quiere hacerse fotos con él, afirma el abogado, y pone muy en duda que a Puigdemont le interese en este momento esa imagen cuando todos pensábamos que esa era la estampa que simbolizaba la aplicación de la 'amnistía política'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  4. 4 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  5. 5 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  6. 6

    Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden
  7. 7

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  8. 8 Desactivan el nivel 1 de peligrosidad en la reactivación del incendio en Aldea del Cano
  9. 9

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  10. 10 Rescatan a dos hombres heridos tras sendos accidentes en dos gargantas del Valle del Jerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El deshielo que viene

El deshielo que viene