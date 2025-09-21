HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 20 de septiembre, en Extremadura?
Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en el acto conmemorativo del 20º aniversario de la ley que legalizó en España el matrimonio entre personas del mismo sexo. EP

Callejones sin salida

Entre líneas ·

El fracaso de la cumbre Zapatero-Puigdemont y la difícil viabilidad de la reforma del Estatuto vasco achican el espacio del debate territorial

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:05

El fracaso de la última reunión en Bélgica entre Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, da a entender que no apoyarán los Presupuestos Generales ... del Estado, sin siquiera sentarse a negociarlos. La legislatura entra así en una vía agotada, aunque eso no quiere anunciar la caída inmediata del Gobierno. Junts ha llegado a la conclusión de que la cuerda ya no da de sí, aunque no apoye una moción de censura, lo que sitúa a Pedro Sánchez en una posición incómoda, con la única salida de aprovechar su protagonismo público para movilizar al alicaído electorado de centroizquierda. La conclusión de este fiasco es que la relación Junts-PSOE no da frutos y sitúa al presidente a los pies de los caballos, con la amenaza del radicalismo de Podemos como elemento francotirador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

