El Gobierno amenaza con romper con Argentina si Milei no se retracta de su ataque a Sánchez

Las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, arremetiendo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, a ... la que calificó de «corrupta», derivaron este domingo en una crisis diplomática de consecuencias impredecibles entre ambos países. El Ejecutivo anunció que retira temporalmente a su embajadora en Buenos Aires,María Jesús Alonso, que deberá regresar a Madrid por un tiempo indefinido y exigió al mandatario argentino «disculpas públicas». «En caso de no producirse esas disculpas tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad», advirtió el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, el jefe de la diplomacia española lamentó que, pese a la «buena fe» con la que el político argentino fue recibido en Madrid para participar en un acto político de la extrema derecha, «éste ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España».

Declaración institucional del ministro de @MAECgob, José Manuel Albares, desde La Moncloa.

Albares calificó de «gravísimas» las acusaciones «sin precedentes» del presidente argentino. «No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo», dijo Milei sobre Sánchez y su esposa en el acto 'Viva 24' convocado por Vox en el palacio de Vistalegre al que asistieron los líderes de las distintas familias de la derecha radical mundial.

El ministro de Exteriores tildó de «inaceptable» que un presidente en ejercicio de visita «insulte a España y al presidente del Gobierno, un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y más elementales reglas de la convivencia entre países».

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, salió en defensa de España y difundió en redes sociales un mensaje censurando la actitud del presidente argentino: «Los ataques contra los familiares de los políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y los rechazamos», afirmó el alto diplomático.

Tensión creciente

El choque diplomático entre el Ejecutivo español y el mandatario argentino se inició tras la salida de tono del ministro de Transportes Óscar Puente acusando a Milei de «ingerir sustancias» para una aparición en televisión cuando era candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Un incidente que ya provocó, a principios de este mes, un cruce de reproches entre la Casa Rosada y Exteriores con un durísimo comunicado por parte de la Oficina del Presidente de la República Argentina en el que señaló directamente contra Sánchez y su esposa y replicaba parte del argumentario de Vox contra la inmigración irregular. Pero la tensión lleva gestándose meses, desde que Sánchez -que mostró abiertamente su apoyo a Sergio Massa, el candidato peronista y rival de Milei, en las elecciones argentinas de noviembre- no felicitó al político ultra liberal cuando salió elegido y la reacción del Gobierno se limitó a una nota del Ministerio de Exteriores en la que sí felicitaba al pueblo argentino por su proceso electoral.

El PP ve «estrategia»

La ofensiva del Gobierno no contó con el respaldo del PP en la ronda de contactos que hizo Albares para recabar el máximo apoyo del resto de formaciones políticas en su declaración. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo aseguró que no participará de la «estrategia del PSOE» que se esconde detrás de esta decisión diplomática. «Pretenden que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno», señalan fuentes de Génova.

«No nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar y llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse», apuntó su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. No obstante, los populares prefieren situarse entre el PSOE y Vox, sin tomar partido. «Nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina», zanjó.

Tampoco respondió a la llamada del jefe de Exteriores Santiago Abascal. El líder de Vox reaccionó a la decisión de España asegurando que «los conflictos diplómaticos se abren cuando se ataca a la soberanía de la Nación, no cuando se mencionan la presunta corrupción de la mujer del presidente, y por lo tanto del presidente».