Albares contradice a Venezuela y vuelve a negar negociaciones políticas para acoger a Edmundo González

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado tajantemente este lunes que el Gobierno español haya habido ningún tipo de negociación política con ... el Gobierno de Nicolás Maduro ni «contrapartidas» para propiciar la acogida por parte de España del candidato opositor Edmundo González. Según mantiene el máximo responsable de la diplomacia española, los únicos contactos han sido «de tipo operativo», es decir, para pedir permiso de sobrevuelo y aterrizaje del avión de la Fuerza Aérea que traslado a Madrid al opositor y para garantizar la seguridad del vehículo que le llevó desde la residencia del embajador español en la que se encontraba hasta el aeropuerto, ha explicado.

Una versión que contradice a la exposta por lavicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que esta madrugada (hora española) sostuvo que hubo «amplias conversaciones y contactos» con el Gobierno español, al tiempo que ha lamentado las «tonterías» que desde ayer ha escuchado y leído.

Albares ha indicado, por su parte, que no se les han planteado contrapartidas pero en todo caso el Gobierno no las habría aceptado «nunca». «La posición de España sigue siendo la misma con Edmundo González en Caracas o en Madrid, no vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro, queremos que se entreguen las actas, una línea roja absoluta para nosotros y que nos ha guiado para conceder asilo es proteger los derechos políticos e integridad física» de los líderes políticos, ha puntualizado